"Dat is geen waza-ari, godmiljaar!": mentor Dirk Van Tichelt furieus over beslissing ref

"Het moet 90 graden zijn. Is dat 90 graden? Nee! Hij steunt eerst op zijn voorarm en dan volgt zijn bovenlichaam wel. Maar hij moet met de schouder op de grond. Dat is niet zo!"

Voor mij is het geen waza-ari, maar in de golden score heb ik nog van die punten zien geven.

In Parijs deelde ook Ulla Werbrouck haar mening over de veelbesproken beslissing.

""Als ik vergelijk met mijn tijd, was een waza-ari het van het", aldus de ex-judoka. "Je moet minimum in een hoek van 90 graden vallen. Ik denk niet dat dat nu het geval was. Voor mij is het geen waza-ari, maar in de golden score heb ik nog van die punten zien geven. Ze willen er sneller vanaf zijn. Pech voor Casse weer."

"Het is de wet van de sterkste. Dat moet je nu toegeven. Jammer genoeg was de ander net iets sterker. De scheidsrechters hebben altijd gelijk, zelfs al hebben ze ongelijk."

"Het zal moeilijk zijn om nu de klik te kunnen maken. Zelfs al komt hij met een bronzen medaille thuis, dan zal hij teleurgesteld zijn. Ik hoop dat het nog lukt."