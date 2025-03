KV Mechelen stuurt Besnik Hasi de laan uit na 7 op 30: "Uiteraard is er ongerustheid"

Het tweede trainersontslag in evenveel dagen is een feit in de Jupiler Pro League. Na Jonas De Roeck is nu ook Besnik Hasi trainer af. KV Mechelen stuurde hem vandaag de laan uit na enkele bijzonder povere maanden, met amper 1 zege in de laatste 14 wedstrijden. Fred Vanderbiest neemt het roer over. "We zijn in een situatie verzeild geraakt die 'on-KV Mechels' is", legde Sportief Directeur Tim Matthys de keuze uit.

Besnik Hasi was sinds november 2023 coach van KV Mechelen. Toen volgde hij Steven Defour op. Eerder was hij ook al trainer van onder meer Anderlecht, het Poolse Legia Warschau en het Griekse Olympiakos.

Het publiek liet zich horen en voelen, trainer Besnik Hasi ging ermee in de clinch na laat puntenverlies tegen STVV. Maar het echte kookpunt volgt vandaag pas, want KV Mechelen neemt na een 1-0-nederlaag tegen hekkensluiter Beerschot afscheid van zijn coach.

Tim Matthys gaf in een telefoongesprek meer uitleg over het ontslag. "Ik denk dat we de resultaten van de voorbije maanden niet naast ons neer konden leggen", stelde hij. "We zijn in een situatie verzeild geraakt die on-KV Mechels is."

"Na een goeie seizoensstart had niemand daar nog rekening mee gehouden. Daardoor hebben we nu toch beslist dat er iets nodig was om ons snel te verzekeren van de Europe Play-offs."

De pijnlijke nederlaag bij Beerschot was de spreekwoordelijke druppel. "Maar het is niet dat dat de enige reden is", verzekerde de Sportief Directeur.

"We hadden gehoopt om met Besnik de rit uit te kunnen rijden. Dat was echt de bedoeling. Maar als je in zo'n lange periode slechts 1 keer wint, wordt het gewoon moeilijk."