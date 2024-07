VIDEO - Filippo Ganna ontsnapt maar net aan valpartij

Zijn de wielergoden de Belgen gunstig gestemd?



Na de lekke band van Joshua Tarling en de valpartij van Magnus Sheffield, kwam ook Filippo Ganna een schrikmoment tegen tijdens zijn tijdrit. De Italiaan begon te slippen, maar bleef als bij wonder recht.



Ganna was aan het derde tussenpunt 3e, na Evenepoel en Van Aert. Breekt dit moment zijn ritme in de laatste kilometers?