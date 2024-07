VIDEO - Streep door de rekening? Joshua Tarling moet van fiets wisselen door lekke voorband

De concurrenten van Evenepoel en Van Aert zijn niet bezig aan een vlekkeloze tijdrit. Joshua Tarling was heel sterk begonnen, maar moest door een lekke voorband van fiets wisselen. Ook Magnus Sheffield was sterk bezig, maar kwam buiten beeld ten val.

Goed nieuws voor Remco Evenepoel en Wout van Aert?



Een van hun grootste concurrenten Joshua Tarling leek bezig aan een sterke tijdrit, maar moest van fiets wisselen door een lekke voorband. Aan het eerste tussenpunt kwam hij daardoor op 3" van Van Aert door - na de wissel dus.



Aan het eerste tussenpunt was Magnus Sheffield ook sterk bezig, hij was eveneens 3" trager dan Wout van Aert. Maar buiten beeld kwam de Amerikaan later ten val. Zijn rechterkant lag open. Aan het 2e tussenpunt volgde hij op 45" van Van Aert.



Een streep door de rekening van hun medaille-ambities?