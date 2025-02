VIDEO - Karl en "wielerpaus" José verkennen de Omloop: "Je bent fitter dan ooit, José"

Tradities zijn er om in ere te houden en een van die tradities is dat José De Cauwer in de week voor het Openingsweekend het parcours van de Omloop gaat verkennen. Samen met Karl Vannieuwkerke ging hij de wielerlucht opsnuiven in de heuveltjes van de Vlaamse Ardennen.

Eikenberg, Wolvenberg, Molenberg, Muur van Geraardsbergen: allemaal zijn ze de revue gepasseerd in de jaarlijkse verkenning van de Omloop Het Nieuwsblad.



"Vooral de Molenberg ligt er slecht bij", stelt José De Cauwer vast. "Een van de slechtste van allemaal." "En er is nog wel wat kuiswerk nodig", merkt ook Karl Vannieuwkerke op.

De verkenning eindigt zoals gewoonlijk waar hij begon: in café In Den Hengst op de Eikenberg. Daar vragen ze naar enkele favorieten voor zaterdag bij de vaste stamgasten. Maar de fitste van allemaal, dat is misschien wel José.



"Je bent nog fitter dan vorig jaar", zegt Karl als hij de dartelende José aan het werk ziet. "Heb je weer foetussen van lammeren ingespoten?"



Zelfs het gemeentepersoneel op de Muur merkt het op: "Amai, José, je staat scherp."

Het is duidelijk: met de paus in Rome mag het dan wat minder gaan tegenwoordig, de wielerpaus steekt in een blakende vorm. Klaar voor het voorjaar.