Wat na de Tour? "Tadej Pogacar focust meer op het WK dan op de Olympische Spelen"

"Tadej heeft het ook constant over zijn waardes", lacht Wellens. "Het gaat voortdurend over wattages."

"Hij is nog nooit zo goed geweest als nu. Tadej voert de plannen nagenoeg perfect uit en hij rijdt recordwaardes: voor de Tour en nu ook in de Tour."

Voor een kopman en kampioen als Pogacar gaat Wellens met plezier wat dieper. "Ik denk dat we momenteel de allerbeste Tadej aan het werk zien", stelt hij in Vive le Vélo bij Maarten Vangramberen.

Tim Wellens was wat ziekjes de voorbije week, maar nu gaat het weer beter met de Belgische pion in de ploeg rond Tadej Pogacar .

Tim Wellens en zijn ploegmaats bij UAE cijferen zich helemaal weg voor Tadej Pogacar. Daar is de gele trui hen ook erg dankbaar voor.



"Tadej is een zeer aimabel persoon", getuigt Wellens in Vive le Vélo. "Toen ik ziekjes werd, was hij de eerste om te vragen hoe het gaat. En als ik het moeilijk heb in de ritten vraagt hij of ik binnen tijd finish. Hij is erg dankbaar."



Pogacar doet het allemaal met de glimlach. "Zo is hij echt", bevestigt Wellens. "Tadej staat zeer gelukkig in het leven. En hij beseft dat er meer in het leven is dan alleen maar wielrennen."



"Voor de Giro wilden we gaan karten met enkele renners. Ik stelde voor om het na de Ronde van Italië te doen. Stel je maar eens voor dat er iets gebeurt op het kartingcircuit."



"Maar Pogacar wilde voor de Giro karten. Omdat er meer in het leven is dan wielrennen alleen."



Weetje: Pogacar won niet, hij werd tweede. "Michael Matthews heeft meer ervaring", lacht Wellens.