"Tim Wellens wordt al 2 dagen apart naar de start gebracht": sluipt een virus rond bij ploeg van Pogacar?

Is er iets aan de hand bij de troepen van Tadej Pogacar? Vandaag kwam Tim Wellens na de etappe alleen aan bij zijn verzorgers en de voorbije dagen werd hij al wat weggehouden van zijn ploegmakkers. Toen onze mannen ter plaatse hem om een reactie vroegen, vertelde onze landgenoot "dat zijn ploeg liever niet heeft dat hij praat".

Heeft het coronavirus nu ook bij UAE Team Emirates zijn intrede gemaakt? Een reactie van Tim Wellens na rit 17 doet alvast het ergste vermoeden.

Onze landgenoot werd apart opgevangen door zijn verzorgers. Toen onze journalisten in Frankrijk hem om een korte reactie vroegen, was het antwoord van Wellens duidelijk.

"Ze hebben liever niet dat ik praat", klonk het. Daarna reed onze landgenoot meteen weg.

"Onze interviewers melden ook dat Tim de voorbije 2 dagen niet in de ploegbus zat richting de start, maar dat hij apart gebracht wordt", vertelde Karl Vannieuwkerke daarbovenop in Vive le Vélo. "En Adam Yates zou ook wat ziek zijn."

"Er waren geen positieve covid-tests te melden, maar vind je het opmerkelijk dat ze hem enigszins toch in de buurt van de ploeg houden?", vroeg onze presentator aan bondscoach Sven Vanthourenhout.

"Als hij niet positief test, dan spreken we eigenlijk over iets dat 10 jaar geleden niet aan bod zou zijn gekomen", was zijn antwoord. "Een lichte verkoudheid misschien. Het zal anticiperen zijn en voorzichtigheid inbouwen voor Tadej Pogacar.

Afwachten hoe Tim Wellens donderdag aan de start verschijnt.