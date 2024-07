Ploegbaas Mauro Gianetti stelt gerust: "Tim Wellens is oké, hij zit weer in de bus bij de andere jongens"

Dan toch geen grote problemen bij Tim Wellens? Na zijn isolatie waren er insinuaties over een coronabesmetting, maar vandaag zit de Belg van UAE Team Emirates 'gewoon' bij zijn ploegmaten in de bus. "Hij is een beetje moe, maar dat is logisch na drie weken koers", zegt teambaas Mauro Gianetti.

Al enkele dagen kwam Tim Wellens (samen met Adam Yates) in een aparte wagen naar de start. Dan rijst de vraag: wat is er aan de hand met de Belg?

"Hij is oké", zegt teambaas Mauro Gianetti. "Hij is een beetje moe, maar na 3 weken Tour en zoveel kilometers op kop rijden is dat logisch."

De isolatie was dan ook vooral uit voorzorg. "Dat was gewoon voor de zekerheid. We moeten voorzichtig zijn. Nu zit hij weer in de bus met de andere jongens."

Gianetti haalt ook nog even de loftrompet boven. "Tim is zo belangrijk als ploegmaat, zowel op de weg als in de bus. We zijn trots dat hij deel is van ons project."