Volgens hem is tegenstand van Pogacar eraan voor de moeite: wie is Mou, de mysterieuze pelotonfluisteraar?

do 18 juli 2024 07:00

Nooit eerder werden onlinereacties met zoveel aandacht bekeken. Het Tourpeloton is gek op Mou, een mysterieus internetfiguur die wel erg nauwkeurig het huiswerk van Tadej Pogacar kent. Een troef die nu bij vriend en vijand dé vraag doet rijzen: wie is hij? En waarom voorspelt Mou dat de tegenstand van Pogacar bij voorbaat verloren heeft in de toekomst?

Vergeet de Maya's, tarotkaarten of glazen bollen. In de wereld van de wielrennerij - waar elk gerucht onder een vergrootglas gaat tijdens de Tour de France - tippelt een waarzegger rond die heel wat wenkbrauwen doet fronsen. Mou, is de naam. Op het forum van Cyclingnews en op X maakte hij eerder dit jaar furore met opvallend gedetailleerde voorspellingen voor de grote rondes. "En?", horen we je al denken. Wel, ze zouden wel eens slecht nieuws kunnen betekenen voor de tegenstanders van Tadej Pogacar. (lees voort onder de foto)

Tadej Pogacar heeft een heel nauwlettende volger in zijn zog.

Luisterend oor bij UAE

Over naar de cijfers en letters die zwart-op-wit staan. In het begin van dit seizoen predikte Mou dat Pogacar de Giro zou winnen, mét tijdritwinst. Een gokje dat aan de toog van je lokale café vast ook de revue is gepasseerd. Maar niet met volgend cijfermateriaal erbij. "De Sloveen weegt in Italië 65 kg en kan er inspanningen aan tot wel 7,3 watt per kilogram, over een tijdspanne van 15 minuten", oppert de internetgoeroe. "In de Tour zullen er nog wat kilo's afgaan, dus stijgen de cijfers na de komma nog wat meer in Pogacars voordeel", ging hij voort. Toen werd het - hardhandig, inclusief een verbanning van Cyclingnews - weggelachen. Nu is de gelijkenis met de inspanning op Plateau de Beille treffend.

Ik weet niet wat zijn doel is. Ik denk dat hij belangrijk probeert te zijn. Tadej Pogacar

Dus zijn de wielerfanaten het eens: Mou heeft een voet tussen de deur bij UAE of zit in de dichte kring van "Pog" zelf. Daarom doen ijverige journalisten wat ze het best doen: de vraag voorleggen aan de man in het geel. "Misschien moet ik de vraag omkeren, want ik heb geen idee", lacht Pogacar er zelf smakelijk om. "Maar ja, ik heb de laatste twee dagen gehoord dat hij veel aandacht krijgt. Ik denk dat hij sommige dingen juist heeft, maar hij zit er ook geregeld naast." De juiste zaken: dat UAE in het verleden tamelijk amateuristisch of speels te werk ging. Woorden die Pogacar uitsprak op de rustdag. Kijkt de Sloveen niet stiekem over zijn schouder wie een mogelijke mol zou kunnen zijn? "Ik weet niet wat zijn doel is", haalt hij zijn schouders op. "Ik denk dat hij gewoon in het onlinewereldje belangrijk probeert te zijn."

Vijanden vrezen voorspellingen

Pseudo-klokkenluider of niet. De vaststelling dat Pogacar ongrijpbaar is in de Tour, had hij kort na de jaarwisseling al op zak. "Volgens mij heeft hij veel inzicht in de machtsstructuur binnen UAE", klinkt het bij Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel. "Zo deelde hij dat Pogacar werd getraind door Iñigo San Millan, een moleculair arts. Maar hij liet hem enkel saaie, lange ritjes doen. Van interval? Geen sprake." Dat is allemaal veranderd in november 2023. "Er waren interne conflicten bij de ploeg over de werking, dus nam die afscheid van San Millan", weet de Nederlander. Niet veel later kwam Javier Sola op het toneel. Intervaltrainingen op hoogte, schaven aan de houding op de tijdritfiets en de hittebestendigheid opkrikken: dat waren voortaan de bouwstenen om Jonas Vingegaard ook te kloppen op het dak van de Tour. Een manco in de afgelopen twee editites.

Een uur lang meer dan 400 watt kunnen produceren op een fiets, dat zijn gigantische cijfers. Serge Pauwels

Nu al rijdt het fenomeen schijnbaar fluitend door de Tour. "De cijfers die Mou gaf, liggen dan ook in de lijn van zijn prestaties", knikt ook Serge Pauwels in onze podcast Sporza Tour.

"Een uur lang meer dan 400 watt kunnen produceren op een fiets, dat zijn echt gigantische cijfers. Op mijn absolute top lag mijn vermogen 75 watt lager. Dat verschil is écht enorm." Het verschil met de tegenstand is dat in het Tourklassement ook. Zijn Deense rivaal en Remco Evenepoel op 3 en 5 minuten. De rest van het pak heeft al meer dan 12 minuten aan zijn been. Motiverend is het allerminst. Net dat maakt de laatste oneliner van waarzegger Mou extra eng: "Tadej Pogacar wint de komende vier jaar elke grote ronde waar hij aan de start staat." Laten we hopen dat de Maya's hun voorspelling dat de wereld verging in 2012 beter klopte - al was het maar voor de spanning.