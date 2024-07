Wout van Aert moet vrede nemen met 9e plaats na dag in de vlucht: "Jammer dat ik de slag mis"

do 18 juli 2024 17:43

Wout van Aert heeft gestreden, maar verloren in de 18e etappe van de Tour de France. Hij miste de juiste ontsnapping uit de ruime kopgroep en strandde op plek 9. "Ik had net gereageerd toen Kwiatkowski aanviel, ik moest even passen."

"Het was geen leuk moment, boven op de klim", blikt Van Aert meteen terug op het beslissend punt in de etappe. "Kwiatkowski reed daar weg omdat hij de benen had. Ik had net gereageerd en moest even passen. Ik was blij dat Bart (Lemmen) kon inschuiven." Ook op de aanval van Campenaerts en Vercher reageerde Van Aert niet. "Victor schoot van achter naar voren. Het is jammer dat ik de slag mis. Daarna zat ik gevangen in de groep."

De focus ligt niet echt op de tijdrit. De Olympische Spelen komen er aan. Wout van Aert

Van Aert had nog mooie woorden voor zijn ploegmaat Bart Lemmen. "Hij was echt super belangrijk vandaag in de kopgroep." "Ik heb hem gezegd dat hij voor zijn plaats mocht rijden. Voor hem is het mooi om een plek in de top 10 te bemachtigen, mooi gedaan." Nu resten nog twee zware bergritten en een tijdrit. "De focus ligt niet echt op de tijdrit. De Olympische Spelen komen er snel aan. Zondag wordt niet een echte rustdag, maar toch eentje met de blik op volgende week.

Lemmen: "We kregen het niet dicht"

Bart Lemmen zat op de eerste lijn toen Kwiatkowski weg reed. "Ik rem niet in de afdaling en toch rijdt Kwiatkowski 10 seconden bij me weg, omdat er een motor 20 meter voor rijdt." "Die motors moeten het natuurlijk in beeld brengen, maar dat helpt niet. Toen we beneden kwamen, kregen we het niet dicht met z'n vijven."