Hoe hoog mag Remco Evenepoel nog mikken in de Tour? "Je moet altijd durven dromen"

"In dit soort etappes is dit wel het beste wat hij ooit heeft gedaan."

Zijn waardes zijn niet zijn beste ooit, maar daar is een reden voor. "Je kunt de waardes van een WK tijdrijden waarbij alles op één dag is niet 1 op 1 vergelijken met een klim op het einde van een lange dag."

Het is niet alleen gisteren dat Evenepoel indruk maakte. "Zijn niveau verbaast me absoluut. Hij presteert boven de verwachtingen", duidt coach Koen Pelgrim.

"Hij heeft een zeer degelijke etappe gereden", vertelt ploegleider Lodewyck. "We waren niet gestart met de insteek om iets te proberen, maar hij voelde zich goed en het was ook geen bijzonder lange inspanning."

Ondanks de sterke prestatie richting Superdévoluy is er nog altijd rust in de keet.

"Het is de vraag of hij het stabiel kan houden en of hij dit weer kan tonen op het juiste moment. Als we de komende drie dagen zo verder kunnen doen, gaan we supercontent zijn", klinkt het bij Pelgrim.

Alles of niks spelen om plek 2 toch nog te pakken, lijkt niet meteen aan de orde. "Het is niet aan ons om van iets verder te vertrekken. Als je 2e beste bent, dan eindig je als 2e. We focussen op onszelf", zegt Klaas Lodewyck.

"Hij kan niet 2 minuten harder dan hij nu doet", maakt Koen Pelgrim duidelijk. "Door er alles uit te persen om een paar seconden te winnen, kun je de volgende dagen meer verliezen. Je moet dus indelen."