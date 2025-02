Magnus Cort laat Deens dynamiet spreken in O Gran Camiño, losgekomen paneel veroorzaakt val in volle sprint

Magnus Cort (Uno-X Mobility) heeft de openingsetappe van de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño naar zijn hand gezet. De Deen was de sterkste in een massasprint en mag morgen in de leiderstrui rondbollen. Jordi Warlop (5e) was de beste Belg. De voorbije twee jaar was de eindwinst in O Gran Camiño voor Vingegaard, maar Visma-Lease a Bike is er dit jaar niet bij.

Met de Ruta del Sol zit de wielervijfdaagse in het zuiden van Spanje er nog maar net op, maar in het noorden van het land stond vanaf vandaag al een nieuwe rittenkoers op het programma.



O Gran Camiño was de voorbije twee jaar de speeltuin van Jonas Vingegaard. Dat Visma-Lease a Bike er dit jaar niet bij is in Galicië, legt de koers dus helemaal open.



Beginnen deed het peloton evenwel niet in Spanje, maar in buurland Portugal. Op het kasseiknikje Alto Sao Felix ontplofte de boel daar even, op zo'n 45 kilometer van de streep. Maar veel brokken leverde dat uiteindelijk niet op.

In de massasprint vlogen de brokken wel in het rond. Een reclamepaneel kwam los en zorgde voor een valpartij. Onder meer Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), die het paneel in zijn gezicht kreeg, maakte een smak.

Op de voorgrond ontsnapte iedereen en was Magnus Cort met overmacht de snelste, voor Santiago Mesa en Giovanni Lonardi.

Zo blijft de Deense hegemonie duren in de rittenkoers. Vorig jaar won Vingegaard alle etappes, op de openingstijdrit na - al werd die niet meegerekend door zware weersomstandigheden. Ook het jaar daarvoor vielen alle ritten in het mandje van de Deen.

Morgen wacht een zwaardere rit met aankomst bergop. O Gran Camiño duurt nog tot en met zondag.