Tussenbalans in Sporza Wielermanager: een getipte Slovaak als MVP en snelle mannen als de slokoppen

wo 5 maart 2025 12:36

Eén zwaluw maakt de lente niet en de eerste pannenkoeken zijn voor de kinderen, maar wie in Sporza Wielermanager Paul Magnier, Jasper Philipsen en Lukas Kubis niet in zijn ploeg heeft, zal de afgelopen wedstrijden gevloekt hebben. Bekijk hier de best scorende renners na de Grote Prijs Le Samyn.

Hij werd getipt door Thomas Huyghe in onze podcast Kopman en Lukas Kubiš heeft niet teleurgesteld. Met toptienplaatsen in de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn heeft de Slovaakse kampioen al 50 punten verzameld. Als je weet dat je Kubis voor amper 2 miljoen in je ploeg kon zetten, dan weet je dat de renner van Unibet Tietema Rockets tot nu toe het beste koopje is. Op de tweede plaats in ons MVP-klassement staat Paul Magnier. Voor de Fransman van Soudal - Quick Step verloor je 5 miljoen van je budget, maar met een buit van 112 punten is hij dat meer dan waard. Magnier sprintte zowel in de Omloop als in Le Samyn naar de 2e plaats.

MVP: meeste punten per miljoen kostprijs renner waarde punten punten per miljoen 1. Lukas Kubis (Svk) 2 50 25 2. Paul Magnier (Fra) 5 112 22,40 3. Soren Waerenskjold (Noo) 4 80 20 4. Brent Van Moer (Bel) 3 46 15,33 5. Rick Pluimers (Ned) 2 30 15 6. Lewis Askey (GBr) 3 44 14,67 7. Samuel Watson (GBr) 3 36 12 8. Hugo Hofstetter (Fra) 5 57 11,40 9. Jenthe Biermans (Bel) 3 34 11,33 10. Jasper Philipsen (Bel) 10 112 11,20

Magnier en Philipsen zijn de grootste puntenpakkers

Met die 112 punten is Paul Magnier ook de grootste puntenpakker na 3 wedstrijden. De eerste plaats moet hij wel delen met Jasper Philipsen, die dankzij zijn 3e plaats in de Omloop en zijn zege in Kuurne ook al 112 punten verzameld heeft. Achter dat duo krijgen we de winnaars van de Omloop, Søren Wærenskjold, en Le Samyn, Mathieu van der Poel. Zij pakten respectievelijk al 80 en 60 punten. Een zege in een WorldTour-koers levert meer punten op.

top 10 grootste puntenpakkers 1. Paul Magnier (Fra) 112 punten Jasper Philipsen (Bel) 112 3. Soren Waerenskjold (Noo) 80 4. Mathieu van der Poel (Ned) 60 5. Hugo Hofstetter (Fra) 57 6. Lukas Kubis (Svk) 50 7. Olav Kooij (Ned) 48 8. Brent Van Moer (Bel) 46 9. Lewis Askey (GBr) 44 10. Arne Marit (Bel) 41

Van der Poel en Van Aert toppen de transfers

De verrassende deelname van Mathieu van der Poel aan Le Samyn heeft maar liefst 2.418 wielermanagers verleid om de Nederlander in hun ploeg te transfereren. Ook Paul Magnier kon al bijna 2.000 wielermanagers alsnog overtuigen. Grootste slachtoffers van die transfers? Wout van Aert, Arnaud De Lie en Oier Lazkano. Dat drietal werd het meeste uit een wielermanagerploeg gehaald.

Transfers in Transfers uit 1. Mathieu van der Poel (Ned) 2.418 keer 1. Wout van Aert (Bel) 1.123 keer 2. Paul Magnier (Fra) 1.945 keer 2. Arnaud De Lie (Bel) 891 keer 3. Lukas Kubis (Svk) 963 keer 3. Oier Lazkano (Spa) 819 keer 4. Hugo Hofstetter (Fra) 605 keer 4. Thomas Pidcock (GBr) 581 keer 5. Jasper Philipsen (Bel) 536 keer 5. Matteo Jorgenson (VS) 452 keer

