Gegokt en verloren: Dallas ging all-in met vertrek van Doncic, maar zware blessure van Irving fnuikt titelkansen

wo 5 maart 2025 13:03

Een nieuwe klap voor de Dallas Mavericks: het seizoen van spelverdeler Kyrie Irving zit erop door een zware knieblessure. De verliezende NBA-finalist zag eerder ook al All-Star Anthony Davis uitvallen. En de fanbase mort nog steeds na het vertrek van chouchou Luka Doncic. De gok van het Dallas-bestuur om all-in te gaan voor het nu is voorlopig allerminst een succes.

Met het vertrek van publiekslieveling Luka Doncic - nu zo'n maand geleden - ontlokte het Dallas-bestuur niet alleen de toorn van de eigen supporters, maar ook het hoongelach van de rest van de NBA-fans. En een maand later lijkt het stilaan alsof de Mavericks met het doorsluizen van Doncic ook de Plagen van Egypte over zichzelf afgeroepen hebben. Sinds het vertrek van de Sloveen naar LA is het doffe ellende in Dallas en daar komt nu ook nog de blessure van Kyrie Irving bovenop. Irving, na de transfer van Doncic gemiddeld bijna 40 minuten op het veld, scheurde maandag tegen Sacramento de kruisband van zijn linkerknie. De spelverdeler kwam nog even op het veld om zijn 2 vrijworpen (binnen) te gooien, meteen het laatste wapenfeit van zijn seizoen.

It sucks, daar ga ik niet over liegen. Dit doet veel pijn. Kyrie Irving

De blessure van Irving beëindigde ook de titelaspiraties van de Mavericks, die vorig seizoen nog de NBA Finals verloren. Met Doncic had Dallas het heden én de toekomst van de NBA in handen, maar general manager Nico Harrison koos er een maand geleden voor om vol op het heden in te zetten. Het gevolg: exit Doncic, in een transfer die nog steeds niemand begrijpt, behalve Harrison zelf. In de plaats van Doncic kwam de broze Anthony Davis, die zich al in zijn eerste match blesseerde. Eerder zag Dallas ook al centers Dereck Lively en Daniel Gafford uitvallen met blessures. En in dezelfde match als Irving liep ook diens doublure Jaden Hardy nog een enkelverzwikking op. Volgens enkele Amerikaanse media bestaat de kans dat ook Anthony Davis dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Kyrie Irving is het hart en de ziel van dit team. GM Nico Harrison