"Absoluut vermijden dat ze weer crasht": hersenschudding blijft Kim Meylemans afremmen vlak voor WK skeleton

"Maar Kim is nog steeds herstellende van de klap", deelt coördinator Topsport Skeleton Hanna Mariën. "Vorige week is ze weer beginnen te trainen. Maar ze mijdt wel alle risico's op een tweede hersenschudding, zeker omdat de baan er nog niet goed bij ligt."

De Belgische skeletoni liep een zware hersenschudding en whiplash op bij een crash eerder dit seizoen. Voor het EK moest ze passen, in Lake Placid (VS) wil ze wel een voorzichtige gooi doen naar glorie.

Van 5 januari 2025. Zo lang is het al geleden dat Kim Meylemans zich nog eens gemeten heeft met de concurrentie in een wedstrijd.

In testen werd duidelijk dat Kim haar reactievermogen nog niet 100% was.

Waar mogen we de lat leggen voor onze landgenote - die echt wel tot de medaillekandidaten wordt gerekend vrijdag?

"Vorig jaar was dat van haar doorbraak, nu moest er een vervolg op komen. Ik denk dat ze zeker in staat is een goede prestatie neer te zetten, maar het zal afhangen van hoe ze zich voelt", schat Mariën de kansen in.

Al is er toch een belangrijke maar.

"Ze heeft intussen wat testen ondergaan. Daarin werd duidelijk dat Kim haar reactievermogen niet 100% was. Ook deed ze heel wat oefeningen voor haar ogen, die cruciaal zijn op topsnelheid."

"Ze moet nu absoluut vermijden dat ze nog eens crasht en haar hersenen weer een tik incasseren", stelt de coördinator finaal. "En ook de angst om opnieuw af te dalen, blijft een vraagteken."