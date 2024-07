Tadej Pogacar was "nooit ongerust" door offensief Visma: "Op het einde zag ik dat Vingegaard de benen niet meer had"

Met meer dan 3 minuten voorsprong kan Pogacar met recht en reden spreken over "een comfortabele voorsprong". "Het ziet er goed uit. Ik kijk al uit naar volgende week. Even resetten op de rustdag en dan weer volle gas."

Pogacar geeft toe dat hij bij de aanval van Jonas Vingegaard wel "een beetje op zijn limiet" zat. "Maar ik zag dat hij ook afzag en wat later dat hij niet meer de benen had om dat tempo tot boven vol te houden."

"Het was een ongelooflijke dag. Ik had deze ontknoping nooit kunnen voorspellen. Ik heb al vaak gewonnen in de Pyreneeën. Ik hou ervan en zij houden blijkbaar ook van mij."

"Visma hield er een stevig tempo op na, maar ik was nooit ongerust. Ik was vooral bezig met eten, drinken en mezelf koel houden."

Tadej Pogacar had aangekondigd dat hij de aanvalstrom ging luiden in de Pyreneeën en hij hield woord. Nochtans waren ze bij Visma-Lease a Bike zelf ook met plannetjes aan de dag begonnen.

UAE-teammanger Mauro Gianetti blijft ondanks het succesvolle weekend een slag om de arm houden. "Ik denk niet dat de Tour al beslist is", zegt de Zwitser.

"We hebben een goeie voorsprong, maar de laatste week is nog heel intens. We moeten de focus behouden."

Gianetti heeft respect voor de tactiek van de concurrentie. "Chapeau, Visma. Ze hebben heel moedig gereden, hebben alle risico's genomen. Al waren het ook ingecalculeerde risico's, want ze wisten dat die 2e plaats vrij veilig was."

Voor de Tour werd er gespeculeerd of Pogacar geen prijs zou moeten betalen in de laatste week voor zijn Giro. "Ik denk dat de vorm nog altijd goed is en hij die tot het einde kan aanhouden. Hij is fris uit de Giro gekomen, heeft voldoende energie kunnen sparen."