Florian Vermeersch kon "stel wonderbenen" niet gebruiken door Pogacar: "Logisch dat ik niet mocht overnemen"

kalender zo 13 april 2025 17:22

Hij was zelfs niet eens stikkapot. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates) beschikte over "wonderbenen" in Parijs-Roubaix, maar moest zich koest houden door ploegmaat Tadej Pogacar. "Ik zit met een dubbel gevoel."

In 2021 eindigde Florian Vermeersch al eens als 2e in Parijs-Roubaix en misschien had hij in deze editie wel een gelijkaardig resultaat kunnen voorleggen. Maar omdat Tadej Pogacar op avontuur was getrokken, moest Vermeersch zich koest houden in de achtergrond. "Ik zit dan ook met een dubbel gevoel", geeft hij toe. "Ik zat met een stel superbenen, maar moest me in de achtergrond beperken tot volgen, omdat Tadej vooraan zat." "Ik vind het heel spijtig voor hem dat hij 2e wordt door pech. Het was misschien zijn eigen schuld, dat weet ik niet. Het is gewoon zuur voor de ploeg: we hebben een goede koers gereden en dat hij dan door pech verliest, is jammer." "Wat hij vertelde? Hij was gevallen en bij zijn reservefiets was het wiel gebroken, dus moest hij nog eens wisselen."

Als je moet sprinten tegen twee kanjers die massasprints in de Tour hebben gewonnen, dan weet je dat het moeilijk wordt. Florian Vermeersch