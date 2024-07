Pogacar is de prins van de Pyreneeën, Vingegaard botst op counter en verliest minuut, Evenepoel blijft 3e

Krijgt Warren Barguil een opvolger?

Een ritzege pakken in de Tour, op quatorze juillet. Mooier wordt het niet voor een Franse renner. De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Warren Barguil in 2017. Hij liet de Fransen kirren van plezier in de Pyreneeënrit van Saint-Girons naar Foix. Krijgen we zeven jaar later weer een Franse winnaar op de Franse nationale feestdag?