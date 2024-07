Is de gunfactor en het geloof ooit groter geweest? Jullie schuiven Spanje massaal vooruit als EK-winnaar

En of Spanje zieltjes heeft gewonnen dit EK. Wanneer we jullie vroegen wie het zondag in de EK-finale ging halen, was het antwoord duidelijk. Ruim 88% kiest voor de Spanjaarden. Engeland sleept zijn slappe toernooibegin mee en kreeg maar 12% van de stemmen. Aan Kane en co. om in Berlijn het tegendeel te bewijzen.