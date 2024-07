Is herboren Engelse ster sleutel tot EK-succes? "Eindelijk speelde Foden als beste speler uit Premier League"

do 11 juli 2024 16:24

Een voorproefje op het potentieel dat Engeland te bieden heeft. Dat ontdekten fans en critici gisteren voor het eerst op Euro 2024. Vooral Phil Foden, Speler van het Jaar in de Premier League, schitterde als vanouds. Dat zag ook Peter Vandenbempt, al tipt hij nog een jongen die de sleutels in handen krijgt. "Mainoo is de oplossing op het middenveld naast Rice", zegt onze commentator.

"Het was een zeer goeie halve finale", blikt Peter Vandenbempt terug op de wedstrijd tussen Nederland en Engeland in Dortmund. "Oké, na de rust was het spel ineens diepgevroren, maar de eerste helft was open langs de twee kanten én met veruit het beste Engeland dat ik op dit toernooi al gezien heb." Het gevoel dat in de Engelse pers leeft - noem het gerust hoop of optimisme - deelt onze commentator. "Het leek alsof ze zichzelf hadden heruitgevonden. Engeland heeft geen tien kansen gecreëerd, maar er zat genoeg beweging in. Als ik kan geloven wat de Engelse pers zegt, was dit de beste helft onder Southgate." (Lees voort onder de X)

Foden groeit naar top in Berlijn

Een hoofdrolspeler in die (halve) glansprestatie luistert naar de naam Phil Foden. Engelse kwaliteitskrant The Telegraph ziet dat de middenvelder zijn nationale ploeg wél op sleeptouw kan nemen. Tabloid The Independent noemt hem zelfs de sleutel om Spanje te kloppen. "Eindelijk heeft Foden gevoetbald als de beste voetballer uit de Premier League van het afgelopen seizoen", vindt Peter Vandenbempt.

"Ik vond dat hij in het toernooi aan het groeien was. Maar goed, Foden was nog altijd niet de bepalende speler zoals we hem gezien hebben in die oefenwedstrijd tegen de Belgen op Wembley, waar hij onhoudbaar was." De linksvoetige sterspeler van Manchester City kende zijn portie pech op dit EK. Gisteren trapte hij tegen de paal, werd zijn poging door Dumfries van de lijn gekeerd en eerder zag hij een goal afgekeurd voor buitenspel. "Tegen Oranje kreeg hij ruimte om te voetballen tussen de linies", zag onze commentator. "Foden dook in een uitstekende periode overal op: links, centraal en rechts." "De snelheid, doelpogingen, techniek en juiste passes zaten allemaal in zijn spel. Ook van Foden was het naar verluidt - volgens de Engelse media - zijn beste helft in een shirt van Engeland."

Het hele elftal draaide als een tierelier en daar was Foden een exponent van. Peter Vandenbempt

Naar links! Naar rechts! Foden gebruikte het favoriete dansje van het Oranje-legioen op het veld tegen hun nationale ploeg. Is hij eindelijk verlost van die vaste plek op de linkerflank? "Het is niet zo dat hij ertegen moest blijven kleven, maar het was wel een van de vele discussiepunten onder Southgate", weet Vandenbempt. "Waarom zette hij Foden steeds op links, terwijl hij bij Manchester City - vooral bij afwezigheid van De Bruyne - het best presteerde centraal? Je kreeg vaak het gevoel dat hij naar binnen wilde knijpen, maar dat ze er elkaar voor de voeten liepen." "Dat was gisteren niet het geval. Het hele elftal draaide als een tierelier en daar was Foden een exponent van."

19-jarige als ontbrekende puzzelstuk

Waar Vandenbempt duidelijk over is: de sleutel enkel in handen geven van Foden, is geen goed idee. "Dat is zeker overdreven", oordeelt hij. "Het is een optelsom van factoren. En wat mij betreft was de absolute glansrol tegen Nederland weggelegd voor iemand van negentien jaar." "Kobbie Mainoo zette zo goed druk, voetbalde zo goed vooruit. Hij heeft in deze wedstrijd alle verwachtingen ingelost na zijn sterke seizoenshelft bij Manchester United en in de voorbereiding van de Engelsen." "Mainoo is dan toch de oplossing op dat middenveld naast Rice. Tegen Spanje liggen mogelijkheden als je aanvallend durft te voetballen. Die rol lijkt voor hem weggelegd."

Ik had de indruk dat Jude Bellingham echt vermoeid is na een slopend seizoen. Peter Vandenbempt