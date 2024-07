Kippenvelmoment voor Engelse fans: rockband The Killers begeleidt winnende goal op tonen van hit Mr. Brightside

"Comin' out of my cage and I've been doin' just fine". Wie gisteren uit zijn schulp kwam om The Killers aan het werk te zien in Londen, kwam niet bedrogen uit. De Amerikaanse rockband streamde voor een volle O2-Arena de slotfase van Nederland-Engeland mét de winnende treffer van Watkins. Dat zorgde voor een kippenvelmoment bij de fans, want de band pikte naadloos in met hun monsterhit Mr. Brightside.