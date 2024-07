Nederlandse nachtmerrie in minuut 91: gouden wissel Watkins schiet Engeland naar EK-finale tegen Spanje

wo 10 juli 2024 22:54

Nederland einde 1 - 2 Engeland 7' - Doelpunt - Xavi Simons (1 - 0) 17' - Geel - Denzel Dumfries 18' - Doelpunt strafschop - Harry Kane (1 - 1) 35' - Verv. Memphis Depay door Joey Veerman 72' - Geel - Jude Bellingham 80' - Verv. Phil Foden door Cole Palmer 81' - Verv. Harry Kane door Ollie Watkins 86' - Geel - Bukayo Saka 87' - Geel - Virgil van Dijk 90' - Doelpunt - Ollie Watkins (1 - 2) 90+1' - Geel - Xavi Simons 90+3' - Verv. Bukayo Saka door Ezri Konsa 90+3' - Verv. Kobbie Mainoo door Conor Gallagher 90+3' - Verv. Denzel Dumfries door Joshua Zirkzee 90+3' - Verv. Xavi Simons door Brian Brobbey 90+4' - Geel - Kieran Trippier Europees Kampioenschap - speeldag 1 - 10/07/24 - 21:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 7' Xavi Simons 7' Xavi Simons 1 - 0 18' Harry Kane 1 - 1 Harry Kane 18' 90' Ollie Watkins 1 - 2 Ollie Watkins 90'

De Oranje-droom spatte brutaal ineen. Met een doelpunt in minuut 91 trapte de ingevallen Ollie Watkins zijn Engeland naar de EK-finale tegen Spanje. Géén apotheose dus voor Nederland, dat in Dortmund nochtans op voorsprong was gekomen via Xavi Simons, maar dan vloekte na een discutabele penaltyfout op Harry Kane.

Nederland - Engeland in een notendop: Sleutelmoment De meningen zijn verdeeld, dat is het minste wat je kan zeggen over de penalty die Engeland kreeg in de eerste helft. Na tussenkomst van de VAR wijst Felix Zwayer naar de stip voor een vermeende overtreding van Dumfries op Kane. Die zet de penalty feilloos om en smoort zo de Nederlandse droomstart snel in de kiem. Man van de match In de slotfase invallen en je land in de extra tijd met een echte spitsengoal naar de EK-finale knallen. Veel mooier wordt het niet voor Ollie Watkins. De spits van Aston Villa was vanavond de gouden wissel van bondscoach Gareth Southgate. Opvallend Zes keer stond Nederland al in de halve finales van het EK en slechts één keer kon het doorstoten naar de finale. In 1988 leverde dat uiteindelijk ook de Europese titel op. Oranje werd nu dus al voor de vijfde keer net voor de EK-finale uitgeschakeld, meer dan eender welk ander team. Statistiek Engeland is het vierde land dat erin slaagt om twee EK-finales op een rij te halen. De Sovjet-Unie kreeg het voor elkaar in 1960 en 1964 en Spanje haalde de finale in 2008 en 2012. Duitsland deed zelfs nog straffer met drie EK-finales op een rij in 1972, 1976 en 1980 én stond ook in 1992 en 1996 twee achtereenvolgende EK's in de eindstrijd. Geen enkele van die drie landen verloor twee finales op een rij.

Engeland zet snel orde op zaken na Nederlandse droomstart

Na amper 7 minuten werd al wat oranje was in Dortmund en ver daarbuiten helemaal gek. Simons snoepte Rice de bal af en haalde van buiten de zestien uit met een verwoestend afstandsschot. Pickford zat er net onvoldoende bij, Oranje had zijn droomstart beet.



De VAR hielp Engeland enkele minuten later weer in het zadel. Dumfries ging met hooggeheven been naar Kane en op basis van de beelden wees scheidsrechter Zwayer naar de stip. Kane had de perfecte penalty nodig om Verbruggen te verschalken: 1-1.



Engeland leek plots wel een andere ploeg. Het teleurstellende spel uit de vorige wedstrijden werd eindelijk ingeruild voor dominant en fris voetbal. Halfweg de eerste helft prikte Foden de bal van dichtbij door de benen van Verbruggen, maar Dumfries bracht op de doellijn nog nét redding voor Oranje.



Bij een zeldzame Nederlandse tegenprik speelde Dumfries zich weer in de kijker, zijn kopbal op een corner strandde op de lat. Ook Engeland, dat duidelijk de betere ploeg was, liet het doelhout trillen. Foden had goed naar Yamal gekeken, maar zijn prachtige krul strandde wel op de paal.



Watkins geeft Nederland de doodsteek in de extra tijd

Na de uitstekende eerste helft begon de tweede in slow motion. Pas na bijna 20 minuten was er eindelijk wat opwinding toen Van Dijk kon besluiten op een vrije trap van Veerman, maar Pickford had een uitstekende reflex paraat.



Bij Nederland zorgde de inbreng van supersub Weghorst niet voor het gewenste resultaat. Een flauw, gekraakt schot van Simons in de handen van Pickford, meer had Oranje niet te bieden.



Saka bracht de Engelse supporters net na het ingaan van het slotkwartier even in extase, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Kort daarna haalde Southgate Kane naar de kant voor Watkins en dat bleek een gouden wissel.



In de extra tijd sloeg de invaller genadeloos toe met een echte spitsengoal. Aannemen, draaien en schieten. De bal verdween in de verste hoek en de Engelsen wisten geen blijf met hun vreugde. Oranje bleef verslagen achter, Engeland krijgt zondag tegen Spanje een nieuwe kans om de Europese titel te pakken na de verloren finale tegen Italië op het vorige EK.