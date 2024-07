Scheidsrechter en VAR (die hands van Saka misten?) zijn gebeten hond in Nederland: "Ze moeten op zwarte lijst"

do 11 juli 2024 08:39

Virgil van Dijk was geen fan van de scheidsrechter.

Vooraf lag hij in Engeland onder vuur, na het laatste fluitsignaal in Nederland. Scheidsrechter Felix Zwayer krijgt een deel van de schuld aangewreven voor de EK-uitschakeling van Oranje. "Bedankt", klonk het cynisch in de Nederlandse analyses. En ook vermeend hands van Saka zorgt voor animo op sociale media.

"Het zegt alles dat de scheidsrechter heel snel naar binnen gaat." Een ontgoochelde aanvoerder Virgil van Dijk wees al met een voorzichtige vinger naar de scheidsrechter na het laatste fluitsignaal. Felix Zwayer had niet alleen een discutabele strafschop gefloten voor Engeland, ook na de pauze werden bij enkele beslissingen de wenkbrauwen gefronst. "Maar om daar nu de schuld aan te geven ... dat wil ik ook niet doen. Ik weet gewoon niet goed wat ik moet zeggen. Het doet heel veel pijn."

In de Nederlandse analyses waren ze minder voorzichtig. Vooral ex-international Pierre van Hooijdonk hekelde de scheidsrechter en de VAR. "Felix Zwayer danke, VAR danke", zei hij cynisch op de NOS. "Ze mogen op de zwarte lijst. Het was vreselijk." Een reactie die loodrecht stond op wat hun commentator eerst beweerde tijdens de match - waarvoor hij door het stof ging op sociale media. "Ook in de tweede helft waren er momenten. Gakpo had een heel fair duel voor de goal en werd teruggefloten. Het zijn momenten die bepalend zijn geweest voor deze wedstrijd." In onze studio trad Wesley Sonck hen bij. "Ik kan de frustratie zeker begrijpen", stelde hij. "Er waren toch veel discutabele beslissingen. Die penalty was geen "clear and obvious error"."

Saka met "Openda-momentje"?

Wat nog wat extra commotie veroorzaakt: uit een andere hoek blijkt dat aanvaller Bukayo Saka in de actie voorafgaand aan de penaltyfout hands begaat. Na zijn schot botst de bal eerst op Oranje lichamen, om vervolgens zijn hand erg licht te raken. Dat Zwayer en zijn collega's dat in eerste instantie niet zagen in het gerommel, valt ergens te begrijpen. Maar had de hoogtechnologische EK-bal geen ingebouwde chip? Kreeg de VAR wel een melding van de bal, maar zag het de fase door de vingers, omdat de bal van Saka's lichaam kwam? Het blijft alvast een belangrijke tik in het verdere verloop van de fase. Een die de Rode Duivels flashbacks zal bezorgen naar Slovakije. Loïs Openda heeft alvast nog nachtmerries van "Fussballiebe" na zijn afgekeurde assist voor de gelijkmaker.

De nieuwe beelden verspreiden zich op sociale media als een lopend vuurtje. Zo zijn er op TikTok filmpjes te zien waarin fans de wedstrijd "gemanipuleerd" noemen. Op een van die video's reageerde de Nederlandse middenvelder Xavi Simons - gisteren goed voor de 1-0. "Wauuwwwww ...", is zijn korte, maar veelzeggende respons.

Xavi Simons reageert op een TikTok van het moment.