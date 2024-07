Ooit verdachte bij matchfixing, nu ref in halve finale: Felix Zwayer zorgt voor opschudding in Engeland

Niet het spel, de keuzes van de bondscoach of de tegenstander zijn momenteel dé gespreksonderwerpen in Engeland voor de halve finale op het EK. Wel de scheidsrechter die de wedstrijd tegen Nederland in goede banen moet leiden. Felix Zwayer werd ooit verdacht van matchfixing en onder vuur genomen door superster Jude Bellingham. Dat doet nu stof opwaaien.

Felix Zwayer - op dat moment een twintiger - staat mee aan het roer van een wedstrijd in de Duitse tweede klasse. Het duel tussen Essen en Keulen zou nooit de krantenkoppen halen in buitenlandse media, tot Zwayer zelf met een opmerkelijk verhaal naar buiten komt.

Dat Zwayer nu de halve finale tegen Nederland fluit, zorgt voor controverse bij de Engelsen. Zeker omdat hij zich op dit EK al liet betrappen op schoonheidsfoutjes - denk maar aan het moment in de match tussen Roemenië en Nederland.

Maar de UEFA heeft het volste vertrouwen in zijn keuze. Ook Luke Shaw probeert de gemoederen in het Engelse kamp te bedaren.

"We moeten de UEFA en de ref respecteren", zei de Engelse verdediger. "Het verandert niets voor ons, we concentreren ons alleen op ons spel is en niet op de scheidsrechters die we krijgen."

Aan Engeland om te bewijzen dat het een storm in een glas water blijkt.