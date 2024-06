Een kleine chip met grote gevolgen: hoe werkt de sensor die handspel van Openda opmerkte?

Een grafiekje liet er geen twijfel meer over bestaan: Loïs Openda had voor zijn assist op Romelu Lukaku de bal even met zijn hand beroerd. Hoe werkt de technologie die de Rode Duivels een verdiende gelijkmaker kostte tegen Slovakije?

De "robotbal" van Adidas laat nog weinig ruimte voor twijfel. De herlaadbare microchip in de bal registreert 500 bewegingen per seconde en stuurt die informatie live door naar de wedstrijdleiding.

Een microchip detecteerde in de slotfase handspel van Loïs Openda , waardoor de gelijkmaker van Romelu Lukaku alsnog werd afgekeurd. Met een grafiekje overtuigde de VAR de Turkse scheidsrechter om in te grijpen.

"Fussballiebe" - ofwel "Liefde voor voetbal" - is de stempel die Adidas op zijn hoogtechnologische bal voor Euro 2024 heeft geplakt. Al rezen na de openingsmatch van de Rode Duivels al twijfels over die naam.

Nieuw is die technologie niet. Ook op het WK in Qatar in 2022 werd de chip al gebruikt om buitenspelfases correct te kunnen beoordelen. Zo kon het precieze moment worden bepaald om een buitenspellijn te trekken.

Maar op dat WK bleek ook dat er nog andere toepassingen mogelijk waren. Cristiano Ronaldo wilde tegen Uruguay met de eer gaan lopen bij een doelpunt, maar Adidas maakte de volgende dag met een grafiekje duidelijk dat de Portugees de bal van Bruno Fernandes niet meer had aangeraakt.

Diezelfde grafiek - het heeft wat weg van een hartslagmeter - werd gisteren ook gebruikt tegen de Rode Duivels. Handspel en dus geen gelijkmaker was het harde verdict.

"Ik wil een eerlijke verliezer zijn", reageerde bondscoach Domenico Tedesco. "Daarom moeten we nu niet praten over de scheidsrechter of de VAR. We vertrouwen hen. Als ze besluiten dat het hands is en fluiten, dan is het handspel. Dat moeten we aanvaarden."