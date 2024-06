Lineker vindt het "Bullshit decision!", wat zegt reglement over VAR? "Beelden op normale snelheid beoordelen"

De Rode Duivels hebben tegen Slovakije niet hun beste niveau gehaald, maar hadden ook het geluk niet aan hun kant. Vooral het afgekeurde doelpunt in de slotfase zorgde voor discussie. Ex-voetballer en BBC Match of the Day-gastheer Gary Lineker dacht er het zijne van op sociale media, maar in de Sporza-studio klonk een ander geluid.

Zij zagen hands in de opbouw van Loïs Openda en dat werd ook zo geregistreerd door de ingebouwde chip in de bal , die het contact met de hand van de Rode Duivel detecteerde. En zo ging het Belgische feestje niet door.

"Al vind ik het niet echt hands, want het heeft geen invloed op de kans. Het is heel pijnlijk en jammer voor ons." En wat zei Openda zelf? "Nu ik het herbekijk, raak ik de bal inderdaad met mijn hand. Maar dat is niet geheel mijn fout. Ik ben aan het lopen en streel het leer. Dat is niet vrijwillig. Ik had het zelfs niet door. Zelfs mijn tegenstander wist niet dat ik de bal geraakt had. Op die manier lukte het ons niet om te scoren, maar dat is voetbal."

"Die twee afgekeurde doelpunten waren twee keer terecht", vond analist Wesley Sonck. "Bij die eerste moest Lukaku in een milliseconde beslissen en stond hij buitenspel. En bij die tweede was het gewoon hands. Simpel."

Het reglement spreekt van handspel indien een speler de bal met opzet raakt met zijn hand/arm of indien een speler de bal beroert met zijn hand/arm wanneer die "het lichaam onnatuurlijk groter maken".

"Een speler wordt beschouwd als een speler die zijn lichaam onnatuurlijk groter gemaakt heeft wanneer de positie van zijn arm/hand niet het gevolg is van - of gerechtvaardigd is door - de lichaamsbeweging van de speler in die specifieke situatie."

Dat Openda de bal onbewust met zijn hand raakte, lijkt in dit geval buiten kijf te staan. Maar deel 2 van de handspelregel - de natuurlijke positieve van arm/hand bij een specifieke beweging - zet uiteraard de deur open voor (een eeuwige) discussie.

En dan was er nog de VAR en ref Halil Umut Meler die - zo konden we zien op de tv-beelden - de bewuste fase in slow motion herbekeek. En zo viel er natuurlijk niet naast te kijken dat Openda de bal met zijn hand raakte.

Nochtans staat in het VAR-reglement dat handspelfases best op normale snelheid beoordeeld worden. "De VAR kan de beelden in slow motion of op normale snelheid bekijken", schrijft het reglement. "Maar in het algemeen moet wel de normale snelheid gebruikt worden om te beoordelen of er sprake was van hands."

Die duivelse VAR toch.