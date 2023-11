Dit is de "Fussballliebe", de officiële wedstrijdbal voor Euro 2024

De Fussballliebe heeft een witte achtergrondkleur met daarop enkele langwerpige driehoeken, telkens een combinatie van zwart met een lichte felle kleur zoals oranje, geel en groen.

"De bal bestaat uit 20 panelen met groeven die in het lab en op het veld zijn getest om de nauwkeurigheid en stabiliteit in de lucht te verbeteren voor maximale precisie", klinkt het bij producent Adidas.

"De Fusballliebe" is gemaakt van gerecycleerd polyester, inkt op waterbasis en verschillende bio-based producten zoals maïsvezels, suikerriet en houtpulp."

Op de bal prijken de namen van de gaststeden met telkens ook een illustratie van de stadions waarin gespeeld zal worden.

De Fussballliebe is voorts uitgerust met "Connected Ball Technology", die data in realtime naar de VAR kan sturen en zo moet helpen om in twijfelgevallen de juiste beslissingen te nemen.

"In het midden van de bal bevindt zich een IMU-bewegingssensor die inzicht geeft in elk element van de beweging van de bal", klinkt het.

"De Connected Ball technologie, die data over de positie van spelers combineert met AI, draagt bij aan de semi-geautomatiseerde buitenspeltechnologie van de UEFA en speelt daarmee een belangrijke rol bij het ondersteunen van snellere wedstrijdbeslissingen."

De Fussballliebe werd woensdag voorgesteld in het Olympiastadion van Berlijn, waar volgend jaar op 14 juli de finale van het EK plaatsvindt.