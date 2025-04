Kevin De Bruyne vertrekt straks bij Manchester City: "Het is tijd om afscheid te nemen"

Kevin De Bruyne is bezig aan zijn laatste maanden bij Manchester City. Dat heeft de Rode Duivel vrijdag bekendgemaakt op sociale media. "Het is tijd om afscheid te nemen, maar Manchester zit voor altijd in onze harten."

"Het is niet makkelijk om dit te schrijven, maar als voetballer weet je dat deze dag ooit zal komen. En die dag is vandaag. En jullie verdienen het om dat als eerste van mij te horen."

Een grote verrassing is het afscheid van Kevin De Bruyne (33) bij Manchester City niet: de Rode Duivel heeft een aflopend contract bij City, er werd al maanden gespeculeerd over zijn nakende vertrek.

"Manchester blijft voor altijd onze thuis. We kunnen de stad, de club, de staf, de ploegmaats, de vrienden en onze familie niet genoeg bedanken voor dit 10-jarige avontuur. Elk verhaal kent zijn einde, maar dit was ongetwijfeld het mooiste hoofdstuk."

"En of we nu willen of niet, het is tijd om afscheid te nemen. Suri, Rome, Mason, Michèle en ik zijn ontzettend dankbaar voor wat deze plek betekend heeft voor onze familie. "Manchester" zal voor altijd op de identiteitskaarten van onze kinderen staan en nog belangrijker: in onze harten zitten."

"Voetbal heeft me in deze stad gebracht. Ik joeg mijn dromen na, zonder te beseffen dat deze periode mijn leven zou veranderen. Deze stad. Deze club. Deze mensen... hebben me ALLES gegeven. Ik had geen andere keuze dan ALLES te geven. En raad eens: we hebben ALLES gewonnen."

Het afscheid van Kevin De Bruyne is dus nakend, maar de nu 33-jarige Rode Duivel verlaat Manchester City straks wel door de grote poort. Want zoals De Bruyne aanhaalt in zijn afscheidsbrief: hij heeft van 2015 tot nu inderdaad álles gewonnen wat er te winnen viel bij City.

De Bruyne pakte met Manchester City 6 keer de Premier League-titel, 5 keer de League Cup, 2 keer de Community Shield en 2 keer de FA Cup. Daar kan er dit seizoen nog eentje bijkomen, want City is nog actief in de halve finales van de Engelse beker.

Het hoogtepunt in het tijdperk-De Bruyne bij City was de eindzege in de Champions League in 2023, al had die voor hem persoonlijk wel een schaduwkantje door een blessure in de 1e helft.

Ook op individueel vlak grossierde De Bruyne in trofeeën bij City. In de Premier League werd hij 2 keer verkozen tot Speler van het Jaar, 5 keer stond hij in het Team van het Jaar.