"De glans van de Gouden Generatie is vergaan": buitenlandse pers scherp voor Belgen en "onfortuinlijke" Lukaku

Van "Belgische blamage" tot "falende favoriet". De verrassende verliespartij van de Rode Duivels tegen Slovakije is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. Vooral in onze buurlanden slepen ze de messen voor het team van Tedesco. Een bloemlezing van de internationale impressies.

Het was vanochtend overal te lezen in de Europese kranten na de verrassende nederlaag van onze Rode Duivels tegen Slovakije. Sommigen schreven het toe aan pech of de vele VAR-beslissingen. "Een balsensor heeft voor de eerste surprise op het EK gezorgd. En zo kreeg de eeuwige schaduwfavoriet meteen een dikke dreun te verwerken", stond te lezen in het Duitse Bild. En ook in de Slovaakse pers klonk het eerlijk: "De VAR heeft ons twee keer gered."

Een harde analyse wanneer je de kansen van de spits onder de loep neemt. "Hij was de pechvogel van de avond", klonk het milder in het Nederlandse VI. "Het dreef de Belgen wel tot wanhoop - van de spelers op het veld tot de poëtisch onderlegde verslaggever op Sporza", klonk het met een knipoog naar Filip Joos.

In AS gingen ze zelfs een stapje verder: "België werd opnieuw gefaald door Lukaku - de man die voorbestemd was om het verschil te maken voor hen."

En zo klonk het eindoordeel over de prestatie van de Rode Duivels toch scherp in onze buurlanden, zeker vanuit Engeland en Frankrijk.



The Sun: "De glans van de Gouden Generatie is vergaan. Nu gaat het enkel nog om vervaagde herinneringen en de gedachte aan wat had kunnen zijn."



Mirror: "De toernooivloek van België heeft weer toegeslagen. De Belgen zijn opnieuw bezweken aan hun grootste angsten. Terwijl De Bruyne tijdens de match telkens dieper zakte om de bal te vragen, zag je hem steeds wanhopiger zijn ideeënloze teamgenoten oppeppen."



L'Équipe: "Een onhandig Belgë liet zich meteen verrassen door Slovakije. Dit was wellicht niet hoe de Rode Duivels zich hun wraak hadden voorgesteld voor hun vroegtijdige uitschakeling op het WK."

De media van onze volgende tegenstander lachten alvast in hun vuistje.



"Derde op de wereldranglijst, geloot uit pot 1 en topfavoriet in onze groep ... Maar dit België heeft - ondanks de individuele krachten van sommige individuen - niet meer de collectieve slagkracht van voorheen", schreef het Roemeense sportmedium, GSP.ro, over de "falende favoriet".