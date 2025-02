Weg met de schoonheidsprijs en jokers in de competitie: het recept van de Nederlandse hausse in Europa

do 20 februari 2025 13:09

Zo groot de Belgische vreugdesprong was na de kwalificatie van Club Brugge, zo euforisch is de stemming bij onze noorderburen. Na Feyenoord staat ook PSV in de 1/8e finales van de Champions League. En vanavond kan de polonaise nog eens gedanst worden. Valt de Nederlandse hausse te verklaren?

Terwijl Feyenoord dinsdagavond zegedronken San Siro verliet, kon PSV woensdagavond de champagne ontkurken na verlengingen tegen Juventus. Nederland kijkt vrijdag met spanning naar de loting voor de 1/8e finales van de Champions League. 2 vertegenwoordigers gaan in de trommel, geen vanzelfsprekende prestatie. Sinds de introductie van de 1/8e finales na de groepsfase in 2003-2004, gebeurde zo'n koppel gelukkigen slechts één keer. Ajax en PSV waren in 2005-2006 de Nederlandse gezanten bij de laatste 16. PSV lukte het daarna nog drie keer in z'n eentje, Ajax overwinterde nog tweemaal. 19 jaar later krijgt PSV nu het gezelschap van Feyenoord. "En zeggen dat ik na de nederlaag in Turijn op de eerste speeldag (PSV verloor van Juventus met 3-1 in de League Phase) de vraag kreeg wat Nederlandse clubs in de Champions League te zoeken hadden", grinnikte Peter Bosz gisteren na de stunt.

De voorbije jaren ging het wel de juiste kant op, want anders klim je niet zo op de coëfficiëntenranking, maar dit is wel extreem. Maar nu is er een verschuiving naar het hogere niveau. We presteren in de sterkere competities. NOS-commentator Arno Vermeulen

"Nou, niemand had verwacht dat PSV en Feyenoord het zo ver zouden schoppen", geeft NOS-commentator Arno Vermeulen grif toe. "De voorbije jaren ging het wel de juiste kant op, want anders klim je niet zo op de coëfficiëntenranking, maar dit is wel extreem." Nederland ging met 6 ploegen van start in Europa. Enkel Go Ahead Eagles is gesneuveld. Ajax, AZ en Twente spelen vanavond de tussenronde van de Europa League. Stuk voor stuk wonnen ze hun heenmatch (tegen Union, Galatasaray en Bodo/Glimt). "Dat is het meest verrassende element: de goeie coëfficiënt valt te verklaren door de punten in de Conference League de voorbije seizoenen, maar nu is er een verschuiving naar het hogere niveau. We presteren in de sterkere competities." Al nuanceert Vermeulen ook deels. "Je kan niet ontkennen dat het in veel matchen al kantje boord geweest is, zeker deze week in de Champions League. Het was twee keer superspannend. Het zit zeker niet tegen."

Vrij weekend

Laten we toch maar op zoek gaan naar enkele verklaringen. Speelt het nieuwe format dan een rol? "Wellicht", schat de commentator in. "Want in de klassieke groepsfase kwam je sowieso 1 of 2 topclubs tegen." "Als je dan thuis verloor van pakweg Manchester City, dan wist je dat je nog naar Engeland moest en dat je ook daar niet te veel zou rapen. Voor het vertrouwen was dat niet goed." "In deze nieuwe formule was er gewoon één ontmoeting, thuis of uit. Van dat juk ben je dus verlost." "Al moet ik hier wel onderstrepen dat het programma van PSV en Feyenoord niet van de poes is geweest. De tegenstanders waren echt wel sterk."

Je kan als club een joker inzetten voor een uitgestelde match als het erop of eronder is. De clubs mogen zelf beslissen wanneer ze die gebruiken. Andere clubs doen daar niet echt moeilijk over en er is ruimte op de kalender. NOS-commentator Arno Vermeulen

Een ander element: in eigen land is er zeker geen tegenwind op het parcours van de Nederlandse clubs in Europa. Zo zijn er grotere mogelijkheden om wedstrijden uit te stellen in de Eredivisie. Een gevoelig onderwerp, vraag dat maar aan Club Brugge. "AZ won donderdag met 4-1 van Galatasaray, maar heeft afgelopen weekend niet gespeeld. Op die manier konden ze hun return van vanavond beter voorbereiden." "Je kan als club een joker inzetten als het erop of eronder is. De clubs mogen zelf beslissen wanneer ze die gebruiken. Andere clubs doen daar niet echt moeilijk over en er is ruimte op de kalender." "AZ gebruikte het vrije weekend maanden geleden niet om in de League Phase te geraken, nu deden ze dat wel. Als je op zo'n struikelmoment komt, kan het dus. Vandaar dat we komend weekend ook een inhaalronde hebben met slechts enkele wedstrijden en geen volledige speeldag." Die gedachtegang werd enkele jaren geleden geïnstalleerd bij onze noorderburen. "We achtervolgden Portugal op de coëfficiëntenranglijst en we hebben over de grens gekeken. Wat bleek: matchen uitstellen was iets wat zij al veel langer deden." "Intussen hebben we Portugal ingehaald en bouwen we als nummer 6 op de lijst onze voorsprong uit. Alle beetjes helpen, zo lijkt het wel."

UEFA Europa League

Galatasaray 18:45 AZ

Geen schoonheidsprijs meer

Maar ook op het veld is er wel sprake van een bewuste facelift. "Onze clubs spelen in Europa duidelijk volwassener dan in het verleden. Vaak gingen we voor de schoonheidsprijs en werden we dan uitgeschakeld." "Nu zijn clubs fysiek en conditioneel duidelijk in staat om zulke matchen te winnen. Feyenoord miste heel wat basisspelers, maar flikte het toch in San Siro. Er is dus veel professionalisering geweest." "Op fysiek vlak doen we niet meer onder voor die topclubs en op technisch en tactisch vlak waren we al aardig. Het lijkt in balans en daardoor valt het kwartje nu vaker onze kant op."

Op fysiek vlak doen we niet meer onder voor die topclubs en op technisch en tactisch vlak waren we al aardig. Het lijkt in balans. NOS-commentator Arno Vermeulen

Wat dat kwartje betreft: net als Club Brugge smullen ook PSV en Feyenoord van de vetpotten. En die zijn welkom, zo blijkt. "Bij Feyenoord en PSV groeien de bomen niet tot in de hemel. PSV had tot enkele jaren geleden heel weinig geld, maar is nu weer gezond door transfers en goeie prestaties in Europa. Feyenoord is geen rijke club en Ajax heeft veel geld verbrand. Zij moeten de tering naar de nering zetten." "De 2 Champions League-tickets die we krijgen, zijn voor die clubs van levensbelang. Uiteraard wil PSV kampioen worden, maar als ze 2e eindigen, dan zijn er op financieel vlak weinig gevolgen. Dat scheelt een slok op de borrel." "Eindigt Feyenoord straks niet bij de eerste twee, dan krijgt het een enorme tik op de vingers. En moet je weer spelers laten gaan. Zo zie je maar: 1 goal in San Siro is bijzonder veel geld waard geweest."

UEFA Europa League

FK Bodø/Glimt 18:45 FC Twente

Niet welkom in Italië?

Al hebben de matchen van dinsdag en woensdag misschien ook kwalijke gevolgen. Nederlanders die een zomervakantie in Italië hebben geboekt, zullen er misschien niet met open armen ontvangen worden. Arno Vermeulen lacht hartelijk: "Dan heb ik geluk, want ik ben al eventjes geen Italië-ganger meer. Maar let op: PSV of Feyenoord komen uit tegen Arsenal of Inter. Het mes kan dus nog dieper in de Italiaanse wonde gestoken worden."

UEFA Europa League

Ajax 21:00 Union