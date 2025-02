Anderlecht put Europese moed uit stunt van Club Brugge: "Ook wij mogen de hoop niet opgeven"

wo 19 februari 2025 16:47

Mag Anderlecht nog hoop koesteren na de 3-0-nederlaag tegen Fenerbahçe in de tussenronde van de Europa League? Coach David Hubert en Théo Leoni laten de kopjes nog niet hangen. "We moeten geloven dat we als eerste kunnen scoren."

Na de 3-0-opdoffer in Istanbul wenkt het einde van het Europese verhaal voor Anderlecht. Het heeft een stunt nodig in het Lotto Park om Fenerbahçe nog opzij te schuiven in de tussenronde van de Europa League. Toch geven ze de moed nog niet op in het Astridpark. "We moeten de wedstrijd beginnen met de overtuiging dat we een resultaat kunnen behalen", stelt coach David Hubert. "Het wordt een moeilijke wedstrijd, dat ontken ik niet. We weten ook hoe sterk Fenerbahçe kan verdedigen. Maar voetbal is iets speciaals, alles kan gebeuren." "We moeten geloven dat we als eerste kunnen scoren en dan weet je nooit wat mogelijk is, met de sfeer in het stadion. Er zijn voorbeelden genoeg dat het kan. We moeten honderd procent gefocust zijn. Er zullen momenten komen, die we moeten grijpen."

We hebben niets te verliezen. We moeten met een soort jeugdige onbezonnenheid voetballen. Théo Leoni

Die speech heeft David Hubert ook al gehouden in de kleedkamer van Anderlecht, want ook Théo Leoni geeft de hoop niet op. "Alles begint met erin te geloven, zo moeten we het veld opstappen", zei de 24-jarige middenvelder. "We hebben niets te verliezen. We moeten met een soort jeugdige onbezonnenheid voetballen en alles geven. Fenerbahçe is een heel ervaren team, maar met de steun van onze fans kunnen we het verschil maken." Leoni neemt zelfs Club Brugge als voorbeeld, na hun stunt in de Champions League. "Zo'n uitslag toont dat alles mogelijk is. Wie had gedacht dat Club Brugge bij de rust met 0-3 zou leiden? Ook wij mogen de hoop niet opgeven."

Geen Dolberg