Geëmotioneerde Oranje-spelers bijten op tong: "Zegt alles dat de scheids snel naar binnen ging"

wo 10 juli 2024 23:38

Bittere tranen bij Oranje. Eén late tegentreffer deed de finaledroom van Nederland uit elkaar spatten. Achteraf was de teleurstelling enorm: "Dit doet heel veel pijn", treurde aanvoerder Virgil van Dijk, die toch ook een prikje uitdeelde aan scheidsrechter Felix Zwayer.

In zijn penaltyzone lag Bart Verbruggen met de handen voor de ogen. Wat verderop zochten enkele ploegmaats steun bij elkaar. En aanvoerder Virgil van Dijk sleepte zich met tranen in de ogen naar de interviewzone. Aangeslagen stond hij de NOS te woord: "Zo laat in de wedstrijd een doelpunt tegenkrijgen, is verschrikkelijk. Het was een mooi gevecht, maar dit doet heel veel pijn. Je steekt er alles in en dan valt in de laatste minuut die goal... Dat is gewoon klote, sorry."

Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit doet zoveel pijn. Virgil van Dijk

Van Dijk werd ook gevraagd naar de Duitse scheidsrechter Felix Zwayer, die een discutabele penalty toekende aan Engeland. "Het zegt alles dat de scheidsrechter snel naar binnen gaat, maar om nou de scheidsrechter de schuld te geven...", wikte de kapitein zijn woorden. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit doet zoveel pijn. Het voelde alsof wij de 2-1 zouden maken, maar dat gebeurde niet. En nu staan we hier met lege handen." “Het was een rollercoaster. Het penaltymoment, daar viel de bal er net tussen. Ik wil de bal blokken, waardoor ik hem net raak. Er is contact, dus je weet dat hij hem kan geven. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Je doet alles om een goal te voorkomen, maar dan gebeurt dat. Dat is echt balen.”

Koeman kritisch voor ref

Ook Denzel Dumfries, die de veelbesproken penalty'fout' op Kane maakte, wilde zich niet verschuilen achter de ref.

"Het was een rollercoaster. Het penaltymoment, daar viel de bal er net tussen. Ik wil de bal blokken, waardoor ik hem net raak. Er is contact, dus je weet dat hij hem kan geven. Daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. Je doet alles om een goal te voorkomen, maar dan gebeurt dat. Dat is echt balen."

Zeker in de verlenging zou ik mijn geld op onszelf hebben gezet. Ronald Koeman