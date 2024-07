"Dit is een absolute schande": zelfs Engelse analisten kunnen discutabele penaltyfase niet begrijpen

wo 10 juli 2024 22:17

Het feestje na het openingsdoelpunt duurde niet lang voor Nederland. Op het kwartier kwam Oranje-verdediger Dumfries te laat op Harry Kane. De spits van Engeland ging gretig neer en kreeg van de VAR een strafschop. Een koud kunstje voor Kane, maar claimde hij terecht een elfmeter? En valt dit onder de categorie "clear error"? De meningen zijn verdeeld.

Geen EK-clash zonder controverse.



Na de eerste helft tussen Nederland en Engeland ging het op sociale media maar over een ding: was het strafschop op Harry Kane? De Engelse spits ging op het kwartier gretig neer na een contact met Denzel Dumfries in de grote rechthoek. (kijk hierboven)



De scheidsrechter wuifde het incident eerst nog weg, maar werd na een VAR-interventie toch overtuigd om naar de stip te wijzen. Een beslissing die - zelfs in Engeland - op veel verontwaardiging stootte.



Enkele minuten na de fase ging de tweet van bekend Engels tv-gezicht en voormalig verdediger van Liverpool Jamie Carragher al meteen viraal. "Dit is nooit strafschop", klonk het met wat lachende gezichten.

En ook zijn collega op de BBC Alan Shearer trok zijn wenkbrauwen op. "Oké, er is geen twijfel dat er contact was, maar de verdediger probeerde de bal gewoon te blokkeren. Het is eigenlijk het uitzwaaien van Kane dat voor de botsing zorgt. Het is geen error waar je op terug moet komen als scheidsrechter", vertelde de voormalige Engelse spits op de Engelse buis. Dat de Engelsen wat meer gewoon zijn uit de Premier League maakte Gary Neville ook nog eens duidelijk. "Als verdediger vind ik dit een absolute schande", klonk het. Dit is in honderd jaar geen strafschop. Mag je de bal al niet meer proberen te blokkeren? Ik zou zelf woedend zijn wanneer ze dit tegen mij zouden fluiten."

Ik zie heel wat wedstrijden in Duitsland en daar is dit altijd een strafschop. Youri Mulder

De wereld op z'n kop? In onze studio was de enige Nederlander, Youri Mulder, het zowaar wél eens met de beslissing.

Hoewel Wesley Sonck en Imke Courtois het een "onterechte penalty", "een strenge beslissing" en "zeker geen clear error" vonden, was Mulder resoluut: "Ik zie heel wat wedstrijden in Duitsland en daar is dit altijd een strafschop", vertelt de man van Schalke. "En dat het geen clear and obvious error is? Ach, dat bestaat toch al lang niet meer. Misschien drie jaar geleden nog", klonk het kordaat bij Mulder. "Hij (Dumfries, red.) moet er gewoon niet zo invliegen."