Matchwinnaar Ollie Watkins is in de zevende hemel: "Die bal in de verste hoek zien gaan, het beste gevoel ooit"

"We hebben veel kritiek gekregen, maar uiteindelijk staan we wel in de finale. Dat is het enige dat telt. We hebben een ploeg die kan terugkomen na een achterstand. Dat lijkt ons net op gang te brengen, wij geven nooit op. Nog één wedstrijd nu, we zijn klaar voor Spanje."

"Daarom was ik zo blij. Toen hij de bal had, wist ik dat hij mij zou aanspelen. Toen ik de bal in de verste hoek zag gaan, dat is het beste gevoel ooit."

Watkins had een voorgevoel dat hij beslissend zou zijn. "Ik zweer het op mijn kinderen, ik had tegen Cole Palmer gezegd: wij gaan vandaag invallen en jij gaat mij op weg zetten naar een goal."

Harry Kane was de man die in de slotfase plaats moest ruimen voor Ollie Watkins. Dat zijn vervanger het verschil maakte, doet hem bijzonder veel deugd.

"We hebben het er heel vaak over dat iedereen klaar moet zijn. Hoe weinig speeltijd je ook krijgt, je kan het verschil maken. Ollie (Watkins, red.) is geduldig gebleven en het is ongelofelijk wat hij vanavond gedaan heeft. Wat een afwerking. Ik ben zo blij voor hem, hij verdient het. Zondag gaan we weer iedereen nodig hebben."

"Dit is een fantastische prestatie, we hebben geschiedenis geschreven. Ik ben heel trots op het hele team. Het is een heel moeilijk toernooi geweest. Het is heel bijzonder dat we hier weg van Engeland in geslaagd zijn. We voelen allemaal dat er nog meer in zit en daar gaan we zondag voluit voor."

"Ik denk dat we vanavond verdiend gewonnen hebben, ik vond ons de betere ploeg. Zeker in de eerste helft hadden we het onder controle. We zijn kalm gebleven na die 1-0-achterstand. De tweede helft speelde de vermoeidheid ons wat parten, maar over de hele wedstrijd verdienden we de overwinning."

Kane bracht Engeland in de eerste helft weer langszij, dankzij een discutabele penalty. "Dumfries heeft me zeker geraakt. Soms krijg je een penalty, soms niet. Ik was blij dat ik de penalty kon omzetten, ik ben tevreden dat we nu in de finale zitten. Tegen Spanje zal het ongelofelijk moeilijk worden, het is nog één wedstrijd om geschiedenis te schrijven."