"Zou het echt naar huis kunnen komen?": Engelse pers gelooft plots in EK-triomf onder Southgate

do 11 juli 2024 11:10

Waar verliezers zijn, feesten de winnaars. Engeland gelooft meer dan ooit in de eindzege op Euro 2024. Bondscoach Gareth Southgate kreeg heel wat kritiek en bagger te verwerken van media en fans, nu gunnen zij hem het grote gelijk. "Dit is een buitengewone vooruitgang", is een greep uit de krantenkoppen.

BBC: "Dit keer, dan?"

Lukt het op Euro 2024 dan toch eens voor Engeland? Dat is de vraag die de BBC luidop stelt. "Southgate staat op de rand van glorieuze rechtvaardiging", titelt de openbare omroep. "In een Euro 2024-campagne waarin hij is bekogeld met bierbekers en kritiek, biedt hij het vooruitzicht op een plaats in de geschiedenis." "Engeland had soms geluk, maar als het geluk de dapperen gunstig gezind is, verdiende Southgate het voor de moed die hij toonde. Zijn wissels deden eerder wenkbrauwen fronsen. Uiteindelijk behaalden zij een dramatische overwinning in een stormachtige nacht in Dortmund." "Het betekent dat het Engeland van Southgate één wedstrijd verwijderd is van het beëindigen van de lange zogenaamde "jaren van pijn" die na het team van de WK-overwinning anno 1966 onder Sir Alf Ramsey kwamen."

The Guardian: "Buitengewone vooruitgang"

Een afbeelding van Watkins – met zijn arm om Marc Guéhi heen – pronkt op de voorpagina van kwaliteitskrant The Guardian. "Holland-daze. Watkins voert Engeland naar dromenland", is de kop. "Het stadion explodeerde gewoon. Er ontstond een enorme golf van lawaai die vanaf de Engelse kant naar beneden rolde." "Southgate is in vraag gesteld en beledigd, maar staat in de finale", merkt de krant op. "Het team van de manager speelt nu in een tweede opeenvolgende EK-finale, een buitengewone vooruitgang gezien de geschiedenis van Engeland."

The Independent: "Foden geeft ons sleutel om Spanje te kloppen"

Bij The Independent wordt de zege tegen Oranje gezien als een sleutelmatch voor de Engelsen. Omdat een sterspeler de verwachtingen inloste. "Het was de avond dat Phil Foden eindelijk toetrad tot het Euro 2024-feestje. Hij geeft Engeland de sleutel om Spanje te verslaan in de finale." "Het was de prestatie waar de nationale ploeg op had gewacht, maar voor Phil Foden was het misschien wel de tegenstander die hij nodig had", klinkt het lovend. "45 minuten lang zag een van de beste spelers van de Premier League en de meest capabele voetballer van de nationale ploeg er bij elke beweging uit als een ster." Met de absolute toppers die stilaan hun hoogvorm terugvinden, zal er de komende dagen heel wat gedroomd worden.

Daily Mail: "Komt het nu echt naar huis?"

"Zou het echt kunnen ... Thuiskomen?", die vraag gooit The Daily Mail in de groep. Een verwijzing naar de hit "It"s Coming Home" die de Engelsen steevast meebrullen bij elk groot toernooi. Het geloof is er alvast. Dat moedigt Daily Mail ook aan in hun visuals: "Durf te geloven!", staat er te lezen. "Engeland maakt zich op voor de finale van Euro 2024 na een adembenemende overwinning op Nederland. Nationale held Ollie Watkins viert feest met zijn moeder en vriendin. De fans van de Three Lions koesteren hun katers na feestjes tot in de vroege uren!"

The Sun: "90 minuten verwijderd van onsterfelijkheid"