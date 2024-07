Foden krijgt voorkeur op Olmo en met hybride verdediging: dit is jullie ultieme ploeg voor de EK-finale

In doel is het vertrouwen in Pickford niet erg groot. De steeds brullende Engelse keeper moet plaatsnemen op de bank, Unai Simon staat in de basis van de "combined eleven" voor de EK-finale.

Voor de neus van de Spaanse doelman staat een hybride verdediging. Kyle Walker en John Stones nemen de rechterkant voor hun rekening. Aymeric Laporte en Marc Cucurella zijn de linkspoten in de defensie.

Het middenveld van Spanje domineerde dit EK. Toch staat enkel Rodri in jullie beste elftal. Hij krijgt het gezelschap van Engelse supersterren Jude Bellingham en Phil Foden.

Op de flanken geen verrassing: Nico Williams en Lamine Yamal zien hun straffe toernooi beloond met een basisplek. Het vertrouwen in Harry Kane behoudt de Sporza-surfer.

Zo staan er 6 Spanjaarden en 5 Engelsen in de ultieme ploeg voor de eindstrijd. Een team dat niet te kloppen is?