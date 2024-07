Arnaud De Lie en Maxim Van Gils over val: "Er was een gat, maar je moet vooruit kijken in een sprint"

Arnaud De Lie heeft zijn kansen in Pau niet kunnen verdedigen door een valpartij in de laatste kilometer. De Belgische kampioen werd genekt door een manoeuvre met zijn ploegmakker Maxim Van Gils. Het duo van Lotto-Dstny wijst Amaury Capiot met de vinger.

Ging Van Gils door een gat dat te nauw was om Capiot voorbij te snellen? "Er was zeker een gat van een halve meter. Ik ben geen sprinter, dus ja", verdedigt hij zich.

"Dat is vervelend. Als Arnaud daar rechtblijft en we pakken die laatste bocht goed, dan heeft hij een kans om te winnen."

Maar toen werd er gevallen. "Iemand van Arkéa-B&B (Amaury Capiot, red) liet zich uitzakken en keek achter zich. Hij raakt mij of ik hem en achter mij vallen ze."

Ploegmaat Arnaud De Lie ging zelf niet echt tegen de vlakte, maar kwam wel tot stilstand.

"Het is zoals altijd: iemand kijkt achterom en dan is het casino", foeterde de Belgische kampioen. Landgenoot Capiot keek naar rechts en kwam langs links in botsing met Van Gils.

De Lie: "Je moet voor je kijken, niet achter je. Want dan krijg je een grote valpartij. Ik hoop dat iedereen oké is, maar voor hetzelfde geld zit ik niet meer in de Tour, hé."

"Ik ben zelf niet gevallen. Net niet. Daar ben ik al blij mee. Maar als je niet achter jou kijkt, dan is het niet gevaarlijk."

"De UCI moet dit bekijken. We moeten met de helikopterbeelden bestuderen hoeveel renners achterom kijken."

"Zonder regels zal het zo blijven. En dan gaat elk interview na de koers over valpartijen."