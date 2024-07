Belgisch onderonsje in Pau: Jasper Philipsen klopt Wout van Aert na een knettergekke etappe en machtige sprint

België boven in Pau: Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) heeft zijn tweede ritzege in deze Ronde van Frankrijk geboekt. Onze landgenoot zette vroeg aan van achteruit en haalde het met een halve fiets voorsprong op Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) na een bijzonder lange sprint én een spetterende etappe. Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) kwam ten val in de slotkilometer door een manoeuvre van ploegmaat Maxim Van Gils.

Na regen komt zonneschijn, ook bij Alpecin-Deceunnick. Een ware pechdag gisteren werd gevolgd door een perfecte 13e rit. Jasper Philipsen maakte het af in de sprint van een uitgedund groepje in Pau. Tweede ritzege voor de Vlam van Ham in deze Tour.

Een laatste kans voor de sprinters in de tweede Tourweek of was de beurt toch eens aan de aanvallers?



Het woord leek dan toch aan de offensief ingestelde renners, met een sterke groep van een man of 20 die er meteen vandoor ging. Mathieu van der Poel in de regenboog en Arnaud De Lie in de Belgische tricolore zorgden voor kleur in die aanval.

En Adam Yates, die zorgde er voor stokken in de wielen. Een ongunstige vlucht voor de concurrentie voor het klassement, die niet van plan was om de luitenant van Tadej Pogacar een vrijgeleide te geven tot vele minuten tijdswinst.

Veel redenen dus om te knallen op twee fronten en ook de gunstige wind voor waaiervorming zorgde voor een hoge vaart en spektakel. Wout van Aert knalde met een eerste prik een elitegroepje bij elkaar, de top 3 van het klassement was mee.



Dat helse tempo kostte wel de kop van de zieke Juan Ayuso, na ook al de niet-start van de geteisterde Roglic. UAE zal de Tour dus niet voltallig kunnen afsluiten.