Ontgoochelde Wout van Aert baalt na verkeerde timing: "Ik kwam iets te vroeg in de wind"

Twee keer 2e op evenveel dagen. Net als gisteren beet Wout van Aert vandaag zijn tanden stuk op een andere snelle man. Hij stak zijn ontgoocheling achteraf dan ook niet weg. "Het zat er echt in vandaag, jammer dat ik het laat liggen", was Van Aert kritisch voor zichzelf.

De derde podiumplek in deze Tour is een feit, maar nog geen enkele keer kon Wout van Aert het hoogste schavotje opeisen.

Ook vandaag ging het maar net mis, al zag het er op enkele honderden meters van de streep wel goed uit. "Ik zat goed geplaatst door het werk van Christophe Laporte en we gingen samen door de laatste bocht", begon Van Aert zijn analyse.

"Maar ik had vandaag al serieus wat krachten moeten verspillen en kwam iets te vroeg in de wind, dus wachtte ik nog even. Toen was ik al bang dat er iemand met snelheid van achteruit zou komen."

"Ik zag Jasper Philipsen gaan in mijn ooghoek en zette mijn sprint toen ook in, maar kon hem niet meer opvangen. Jammer genoeg is het dus tweede."