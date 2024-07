Jasper Philipsen knalde met veel vertrouwen naar ritwinst: "Ik had vandaag de beste benen tot nu toe"

vr 12 juli 2024 17:32

Na een moeilijke start begint het dan toch te vlotten voor Jasper Philipsen. Dinsdag pakte hij al zijn eerste ritzege, vandaag volgde met een lange en krachtige sprint nummer twee. "Ik had vandaag het beste gevoel tot nu toe in de Tour", straalde hij achteraf.

Jasper Philipsen toonde vandaag nog maar eens dat hij meer is dan een sprinter. In een verschroeiende etappe bleef hij als een van de weinige rassprinters aan boord. Maar afzien deed de snelle man van Alpecin-Deceuninck wel degelijk. "Ik had beter wat opgewarmd", grapte hij over de snelle start. "Die was echt pittig en de verzuring liep tot achter mijn oren." Aanvankelijk dacht Philipsen dan ook niet aan sprinten. "Ik ging ervan uit dat de grote groep met Mathieu van der Poel voorop zou blijven." "Maar het peloton stopte niet met koersen en de nervositeit ging niet weg. Ik ben dus blij dat ik er nog ben doorgekomen." Eens de groepssprint naderde, groeide ook het geloof bij de Vlam van Ham. "Ik begon de sprint met vertrouwen, want ik had vandaag eigenlijk de beste benen tot nu toe in de Tour."

We hadden niet de beste start, maar we hebben dat kunnen omdraaien met 2 zeges. Jasper Philipsen

En dat bleek ook in de sprint, want Philipsen maakte het van ver af. "Gianni zette me af in het wiel bij Girmay en Van Aert en Wout ging perfect door de laatste bocht. Daarna kwam ik wel wat in de wind en moest ik vroeg aangaan." "Ik ben blij dat ik hem kon passeren en dus ook heel tevreden met de sprint en het gevoel. We hadden niet de beste start, maar we hebben dat kunnen omdraaien met 2 zeges. Het is geen slechte Tour." "En deze zege is ook voor Jonas Rickaert - die gisteren viel - en Søren Kragh Andersen - die stopte door zadelpijn. We hadden gisteren echt tegenslag, maar nu kunnen we hen deze zege geven."

Christoph Roodhooft: "Alles valt in de plooi, onze analyse van gisteren werd dus opgepikt"

Ploegleider Christoph Roodhooft verscheen met een lach voor de camera na de overwinning van zijn poulain. "Gisteren werden we voor de zoveelste keer in deze Tour in de hoek geduwd, maar ik denk dat we op een goeie manier geanticipeerd en geantwoord hebben", straalde hij. "Dat we telkens opstaan nadat we vallen? Dat is een kenmerk van iemand die niet wil verliezen en dat is een positieve eigenschap. Als je blijft liggen, is het voorbij." "Maar gisteren hadden we niet onze volle capaciteit als ploeg benut. We hebben vanochtend een goeie analyse gedaan van de sprint en hoe de dag gisteren verlopen is. Nu valt alles in de plooi, ik denk dus wel dat het opgepikt werd." Al moest Alpecin-Deceuninck dat vandaag wel met 2 pionnen minder doen. "Dan moet je de situatie een beetje ondergaan en bidden dat alles jouw kant opvalt", verklapte de ploegleider. "Het is toch aangenamer als je de dingen af en toe zelf kunt controleren."

We moeten realistisch zijn en onze groene ambities een jaar opbergen. Christoph Roodhooft

Ook Van der Poel leek vandaag weer boven water te komen. "Hij had vandaag echt ambitie en de vlucht kon weleens tot in Pau geraken, maar door de aanwezigheid van Adam Yates werd dat lastig." Wat ook lastig wordt, is de groene droom van Jasper Philipsen. "We moeten realistisch zijn en onze groene ambities een jaar opbergen", klonk het nuchter bij Roodhooft. Een groot feest na de zege is er ook niet bij de blauwe brigade vanavond. "We zitten op 1 kilometer van de grot van Lourdes. Ik denk dat we daar beter eens ingetogen een kijkje gaan nemen", grapte hij nog.