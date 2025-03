Jasper Philipsen komt zwaar ten val in Nokere en stapt ziekenwagen in: "Sanremo? Zullen nacht moeten afwachten"

"Dit hou je niet voor mogelijk." Ook ons commentaarduo werd opgeschrikt door de stevige val van Jasper Philipsen in de slotkilometer van Nokere Koerse. De sprinter van Alpecin-Deceuninck smakte tegen de grond, maar krabbelde zelf overeind en stapte geschaafd een ziekenwagen in. "De gevolgen voor Milaan-Sanremo zijn moeilijk in te schatten", klinkt het bij zijn ploeg.