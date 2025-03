"Wie laatst lacht ...": hoe Alpecin-Deceuninck "paniek" omdraaide in nieuwe demonstratie in Harelbeke

vr 28 maart 2025 22:16

Mathieu van der Poel zat in de eerste uren in de verdrukking.

Het zag er benard uit in de eerste uren, maar uiteindelijk staat Alpecin-Deceuninck met Mathieu van der Poel ook in Harelbeke op het hoogste schavotje te blinken. Met dank aan een sterke ploeg die kalm werd gehouden in de volgwagen. "En dan rijdt Mathieu nog weg op de beklimming die hij het minst graag doet", keken ze ook intern met de nodige bewondering naar zijn nummertje.

Het was schrikken toen de wedstrijdradio al na enkele kilometers een valpartij meldde, maar de alarmbellen gingen helemaal af toen naast Wout van Aert ook Mathieu van der Poel in het tweede peloton werd gesignaleerd. De winnaar van Milaan-Sanremo was niet zelf gevallen, maar was wel een van de voornaamste slachtoffers van de crash. Aangezien Visma-Lease a Bike in het eerste pelotonnetje over Matteo Jorgenson beschikte, werkte het niet mee met Alpecin-Deceuninck in de jacht. "Ons verhaal van de wedstrijd? Keihard achtervolgen, ja", grijnsde Gianni Vermeersch in Harelbeke. "Ja, er was toch paniek. Dat is ook logisch. Als je een achterstand van 3 minuten hebt, kan je daar wel van spreken." "Laat ons zeggen dat we geprobeerd hebben om kalm te blijven", verwoordde ploegleider Christoph Roodhooft zijn boodschap die hij had meegegeven aan zijn renners. "We wilden niet meteen iedereen verbranden in de achtervolging. We moesten gegroepeerd blijven rijden zodat we het lange tijd konden volhouden." "De auto heeft ons rustig gehouden", bevestigde Vermeersch het verhaal van Roodhooft.

Alpecin-Deceuninck achtervolgt in de openingsuren.

Het is de grote kwaliteit van deze ploeg dat ze hun eigen ding doen. Ze beslisten om te rijden en te kijken waar het schip zou stranden. Het is superknap dat ze achter die tactiek bleven staan. Adrie van der Poel

Dat was nodig, want in de eerste groep gaf onder meer Groupama-FDJ stevig van jetje. "Wij waren met z'n vijven mee en probeerden dat uit te buiten", verdedigde kopman Stefan Küng de actie van de Franse ploeg. Op 111 kilometer van de finish kwam alles weer samen, maar Adrie van der Poel ontkende niet dat de koers even aan een zijden draadje had gehangen. "Het had anders kunnen aflopen als de ploeg niet had gereden", legde vader Van der Poel uit. "Dan was die eerste groep weggebleven." "Maar het is de grote kwaliteit van deze ploeg dat ze hun eigen ding doen. Ze beslisten om te rijden en te kijken waar het schip zou stranden. Het is superknap dat ze achter die tactiek bleven staan."

À bloc

Na de samensmelting stoof Van der Poel in het wiel van Mads Pedersen weg op de Taaienberg. "De knal was er zeer hard", lachte Tim Wellens. "Ik heb het live mogen aanschouwen." Küng knikte. "Ik eindig nog in de top 10 en sta niet met lege handen, maar die openingsfase heeft de benen van iedereen gedood. Het hele peloton zat stikkapot." "Iedereen zat à bloc in de finale. Behalve hij daar", wees de Zwitser naar het tv-scherm waar de winnaar de aandacht opeiste. De winnaar, dat was - hoe kan het ook anders - Mathieu van der Poel. Hij ging solo vanaf de Oude Kwaremont. "Tegenwoordig schrik je als renner niet meer van wat die toppers doen", haalde Wellens de schouders op. "Iedereen weet dat ze er bovenuit steken. Het is indrukwekkend en het is geen schande dat ik dan niet meekan. Ik zat gewoon à bloc."

Mathieu van der Poel imponeerde in de E3 Saxo Classic.

In het begin zaten we achter die valpartij en sommige ploegen vonden het nodig om daar gebruik van te maken. Mathieu van der Poel

Van der Poel duidelijk nog niet helemaal, want hij reed nog minuten weg van al de rest. Geïnspireerd door dat tumultueuze begin? "In het begin zaten we achter die valpartij en sommige ploegen vonden het nodig om daar gebruik van te maken", klonkt het ietwat geïrriteerd. "De ploeg heeft hierdoor een hele dag moeten rijden. Ik voelde mij wat verplicht om het daarna proberen af te maken." "Ik was enorm gemotiveerd. Ik ben vrij diep geweest, maar ik ben blij dat ik ze heb kunnen belonen met een overwinning."

Krediet voor Van Aert

"Voilà", lachte ploegmaat Vermeersch. "Alles is goed gekomen en dan pakt hij uit." "Hij reed weg op de Kwaremont, de beklimming die hij het minst graag doet", zag ploegleider Roodhooft. "Dat moet ons vertrouwen geven." Dat de concurrentie - Wout van Aert - geen antwoord had, wilde vader Van der Poel nuanceren. "Je moet Wout krediet geven. Hij komt net van zijn berg af. Vorig jaar had hij het ook moeilijk in deze koers." "En uiteindelijk kom je altijd bij hetzelfde terecht: de ploeg doet haar eigen ding en kijkt niet te veel naar andere ploegen."

Het is sowieso superknap dat ze er jaar na jaar staan op de momenten waarop het moet. Ook de manier waarop. Mathieu houdt hier 2 stevige hardrijders af. Adrie van der Poel

Een ontketende Mathieu van der Poel stormt op de finish af.