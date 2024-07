Als baby in armen van Messi, nu zijn gedoodverfde opvolger: het verhaal van 16-jarige recordbreker Lamine Yamal

wo 10 juli 2024 09:41

Eentje uit de oude doos: Lionel Messi met Lamine Yamal in z'n armen.

Herboren. Met die beschrijving gaat een foto van Lamine Yamal als baby in de armen van Lionel Messi viraal. Een uniek plaatje dat na de 16-jarige Spanjaard zijn glansprestatie op het EK, een symbolische overdracht van de magie lijkt. Het verhaal van de piepjonge recordbreker met een gouden linkervoet.

De jongste ooit ... Een trend in zijn prille carrière die nu al de pan uitvliegt. Lamine Yamal werd afgelopen seizoen de jongste debutant ooit in de Spaanse competitie. Meteen erna was hij de jongste doelpuntenmaker bij Barcelona. 132 dagen later zou hij – nadat hij 16 kaarsjes had uitgeblazen – ook de jongste speler ooit zijn in het truitje van de Spaanse nationale ploeg. Waarin hij bovendien ook nog eens scoorde. Alweer een record om af te vinken. En ook op Euro 2024 zet hij zijn straffe reeks voort. Je raadt het al: jongste debutant op een EK én met zijn wondergoal in de halve finale tegen Frankrijk ook de jongste speler die raak trof. Lamine Yamal geeft op zijn prille leeftijd van 16 jaar en 362 dagen een zoveelste visitekaartje af.

In magische handen van Messi

"Zijn natuurlijke opvolger" en "de jongen die hem het dichtst benadert". Bij trainers, analisten en de media heerst consensus: Yamal kan in de voetsporen van Lionel Messi treden. Hoe kan het ook anders? Als baby lag die ene linkspoot in de armen van de andere. De schattige foto's uit 2007 gaan viraal op het internet. Kiekjes die kaderen in een liefdadigheidsproject van Unicef, de toenmalige partner van Barcelona. De moeder van Lamine Yamal deed mee met de loterij om haar kind model te laten staan en won. Niet veel later pronkten ze samen met de selectie op een kalender voor lokale krant Diario Sport. Uitgerekend Messi werd gepaard aan baby Yamal. Het lot?

Dat de beelden zo'n belangrijke plek in de voetbalgeschiedenis zouden krijgen, had freelancefotograaf Joan Monfort nooit verwacht. "Het was lastig, want Messi was heel introvert en verlegen", vertelt hij bij het Algemeen Dagblad. "Hij wist ook niet goed hoe hij de baby moest vasthouden. Volgens mij geniet Yamal er nog steeds meer van dan Messi." Zijn supporters smullen er alvast van op sociale media. "Herboren", schrijft een fanaccount Lamine Yamal zelf daags na zijn ontbolstering op wereldschaal bij de foto. Een subtiele knipoog naar de overdracht van de magie waar iedereen naar hint.

Nederigheid kleurt zijn spel

De foto maakt het verhaal van de vleugelaanvaller nog wat unieker. Yamal is opgeleid en opgegroeid in La Masia - de jeugdopleiding van Barcelona. Daar lanceerde hij zijn carrière met een razende vaart. Spelen voor het B-elftal? Dat zat er niet in voor zijn gouden linker, die barst van de finesse. Het wonderkind verhuisde meteen van de U19 naar een basisplek bij de grote jongens. Een rol die hij zorgeloos invult. Al zorgt die steile opmars wel voor knikkende knieën bij zijn Marokkaanse vader en Equatoriaal-Guinese moeder. Zij zien vanaf hun zetel in Mataro - een kustdorpje op een halfuur van de Catalaanse hoofdstad - hoe hun spruit de voetbalwereld inpalmt.

Mijn moeder is soms wat bang. Lamine Yamal