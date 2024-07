VIDEO - Zeker geen toevalstreffer: Yamal scoorde gelijkaardige parel tegen Frankrijk bij U17

Een wereldgoal in de halve finale van een EK tegen Frankrijk. Lamine Yamal heeft het al eens geflikt in zijn prille carrière. Vorig jaar poeierde hij een gelijkaardig schot in doel bij de U17. Didier Deschamps en co. waren dus gewaarschuwd. Dit keer bleek een gewaarschuwde ploeg er geen 2 waard. Bekijk de beelden.