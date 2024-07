AC Milan stuurt Divock Origi naar beloftenploeg: "Geen onderdeel van de plannen"

Vorig jaar werd Divock Origi al uitgeleend aan Nottingham Forest en ook dit seizoen moet hij niet hopen op een basisplaats bij AC Milan.



De Belgische spits werd doorgestuurd naar de beloftenploeg. "Divock Origi maakt geen deel uit van de plannen voor het eerste team", was de korte mededeling van Zlatan Ibrahimovic, adviseur bij de Rossoneri.

Origi heeft nog een contract tot 2026 in Milaan, maar lijkt dus op zoek te moeten naar een nieuwe werkgever. In 36 wedstrijden in Milanese loondienst kon hij maar twee keer scoren.

Alexis Saelemaekers, die net als Origi werd uitgeleend vorig seizoen (aan Bologna), lijkt wel in de plannen van AC Milan te passen. De flankspeler staat op de lijst van "beschikbare spelers".