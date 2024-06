AC Milan heeft met Paulo Fonseca nieuwe coach te pakken

Paulo Fonseca aangesteld als nieuwe trainer. Dat bevestigden de Rossoneri donderdag via een officiële mededeling. De 51-jarige Portugees verlaat het Franse Lille en zette in Milaan zijn krabbel onder een contract van drie jaar.

Eind mei nam AC Milan na 5 jaar afscheid van Stefano Pioli.



Onder Pioli veroverden de Rossoneri in 2022 voor het eerst in 11 jaar nog eens de scudetto. Dit seizoen werd Milan vicekampioen in Italië, maar zag het aartsrivaal Inter wel de landstitel pakken.

Op de lijst van opvolgers stond volgens de Italiaanse pers de naam van bondscoach Domenico Tedesco.

Maar de Rode Duivels hoeven dus niet te wanhopen, want de keuze van Milan is gevallen op Paul Fonseca.

De 51-jarige Portugees kent de Serie A, want tussen van 2019 tot 2021 stond hij aan het roer van AS Roma. De afgelopen 2 seizoenen loodste Fonseca Lille naar een 5e en 4e plek in de Ligue 1.



Bij zijn kersversclub ziet Fonseca mogelijk huurlingen Divock Origi (Nottingham Forest), Charles De Ketelaere (Atalanta) en Alexis Saelemaekers (Bologna) terugkeren naar Milaan.