Engeland stelt Thomas Tuchel aan als opvolger van Southgate: "Trots en vereerd"

Tuchel krijgt de Engelsman Anthony Barry als assistent naast zich, met wie hij bij Chelsea en Bayern al samenwerkte. De 38-jarige Barry was in 2022 ook assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels en volgde hem nadien naar de Portugese nationale ploeg.



De ietwat eigenzinnige Duitser brak in eigen land als coach door bij FSV Mainz (2009-2014). Nadien zat hij ook op de trainersbank bij Borussia Dortmund (2015-2017) en Paris Saint-Germain (2018-2020), waarmee hij onder meer 2 keer Frans kampioen werd.



Na de passage bij Chelsea volgde een termijn bij Bayern München (2023-juni 2024). Bij de grootmacht uit Beieren moest hij weg, omdat hij geen prijs kon pakken in een seizoen, dat overkomt de trots bijna nooit. Vincent Kompany is er zijn opvolger.



Tuchel moet de Engelsen in 2025 klaarstomen voor het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. "We zijn erg blij dat we Thomas Tuchel, een van de beste coaches ter wereld, en Anthony Barry, een van de beste Engelse coaches, hebben aangetrokken", reageert FA-CEO Mark Bullingham.



"We zijn zeer grondig te werk gegaan. Nadat Gareth ontslag genomen had, hebben we de lijst met mogelijke opvolgers doorgespit. We hebben een aantal coaches ontmoet en beoordeeld aan de hand van de criteria die we zochten. Thomas viel op door zijn enorme expertise en gedrevenheid. Anthony is een Engels toptalent en heeft ook internationale ervaring bij Ierland, België en Portugal."