Milan schuift Stefano Pioli na 5 seizoenen aan de kant

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel: AC Milaan neemt na dit seizoen afscheid van trainer Stefano Pioli. Dat maakte de club vandaag bekend. De Italiaan was sinds 2019 aan de slag bij de Rossoneri en veroverde in 2022 de landstitel.

De 58-jarige Pioli had nog een contract tot medio 2025, maar het was al langer duidelijk dat er na dit seizoen een einde zou komen aan de samenwerking.

De Italiaan leidde de Milanezen twee jaar geleden voor het eerst in elf jaar nog eens naar de scudetto. Een jaar later volgde nog een halve finale in de Champions League.

Met nog een speeldag te gaan is Milan vice-kampioen achter stadsgenoot en eeuwige rivaal Inter. Zaterdagavond sluiten ze het seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Salernitana.

Op de lange lijst met mogelijke opvolgers zou ook bondscoach Domenico Tedesco staan, zo lekte eind vorige maand uit in de Italiaanse pers.

De Duitse oefenmeester is echtsinds begin 2023 bondscoach van België en verlengde na een reeks uitstekende resultaten medio maart zijn contract nog tot medio 2026, dus na het WK in de VS, Canada en Mexico.

Helemaal niets wijst dus op een vroegtijdig vertrek van de 38-jarige tacticus, die volgende week dinsdag zijn EK-selectie bekend maakt. De Portugees Paulo Fonseca (Lille) zou in poleposition liggen om over te nemen in de Noord-Italiaanse modestad.