In de Giro van 2021 was de gravelrit een lange lijdensweg: "Maar dit is een andere Remco Evenepoel"

zo 7 juli 2024 09:49

Joao Almeida en Remco Evenepoel in de gravelrit van de Giro van 2021.

Een primeur wordt het niet voor Remco Evenepoel, maar in zijn eerste Tour de France moet hij vandaag zowaar zijn beste gravelvaardigheden van stal halen. Evenepoel is nog maar 24 jaar, maar in zijn prille carrière bewaart hij niet de beste herinneringen aan grinddagen.

In zijn vooruitblik bij Renaat Schotte naar de 9e etappe toonde Remco Evenepoel zich enthousiast. "Ik vind het een hele mooie etappe. Het is tof dat deze rit in het parcours zit", vertelt hij over de "5 sterrenrit" van en naar Troyes. Wie terugdenkt aan de vorige gravelpassages van Evenepoel, zou verrast kunnen zijn door die mindset. In zijn eerste profjaar in 2019 kreeg Evenepoel in Adriatica Ionica, een Italiaanse rittenkoers, een helse grindrit voorgeschoteld. Het werd geen aangename kennismaking. Evenepoel kwam ten val en verloor veel tijd.

De eerste grindles van Evenepoel in 2019.

Ritwinnaar Hodeg met de beste jongere van dat moment.

Nachtmerrie in Montalcino

Twee jaar later, in 2021, verscheen Evenepoel met een zak vol twijfels en vraagtekens aan de start van de Giro, de eerste grote ronde uit zijn carrière. Evenepoel was in augustus 2020 zwaar ten val gekomen in de Ronde van Lombardije en na een lange revalidatie maakte hij 9 maanden later zijn wederoptreden in de Ronde van Italië. De Quick Step-kopman flirtte met de roze trui, maar de 11e rit - daags na de rustdag - mondde uit in een nachtmerrie. Op weg naar Montalcino lagen 4 settori sterrati in het parcours, goed voor 35 kilometer aan onverharde Toscaanse grindwegen.

Filippo Ganna zette bij de eerste grindstrook - technisch en in dalende lijn - het hele pak onder druk in dienst van roze trui Egan Bernal. Zo gezwind de Colombiaan zijn mannetje stond, zo amechtig verkende een angstig ogende Evenepoel het Toscaanse landschap. Zijn ploegmaats konden de scheve situatie nog een keertje uitwissen, maar bij een nieuwe stroomstoot werd Evenepoel ijskoud afgemaakt. De rekening zou fel oplopen voor een vloekende Evenepoel, die duidelijk een offday had. Als klap op de vuurpijl verliep ook de samenwerking met zijn wachtende ploegmakker Joao Almeida allerminst gesmeerd.

Belgian Waffle Ride

Evenepoel verloor na een lange lijdensweg 2'08" op Bernal en zou in die Giro dag na dag dieper wegzakken. Uiteindelijk zou hij niet meer van start gaan in de 18e etappe. "Maar dit is een andere Remco", vertelde ploegleider Tom Steels gisteren nog in de Tour. "Hij heeft een pak meer ervaring en conditioneel is hij nu veel sterker." Een gretige Evenepoel had in 2021 een tiental dagen een rookgordijn kunnen optrekken, maar zijn basis was na een revalidatie met veel ups en downs gewoon niet breed genoeg.

Joao Almeida en Remco Evenepoel tijdens de gravelrit in de Giro van 2021.

Sinds die calvarietocht op het Toscaanse grind heeft Evenepoel niet al te vaak meer geproefd van het stof. In het najaar van 2021 plezierde hij fietssponsor Specialized met een acte de présence op de Belgian Waffle Ride, een Amerikaanse gravelrace. Na meer dan 4 uur reed hij als 6e over de finish in Kansas. De Ronde van Valencia 2022 was een stoffig intermezzo dat niet in de smaak viel. Op de Alto de Las Antenas del Maigmó kwam de Belgische leider de man met de hamer tegen. "De etappe en slotklim waren lastig genoeg, we hadden zo'n strook niet nodig. Het deed me aan mountainbiken denken", baalde Evenepoel over de onverharde slotkilometer. "Vooraf hadden ze gezegd dat ze de losse stenen hadden opgeruimd, maar ik zag alleen maar losse stenen op die grindstrook." "Je kan niets winnen op zo'n strook, maar wel de koers verliezen door materiaalpech. Het is altijd een risico."

Aleksander Vlasov loste Remco Evenepoel op het gravel in Valencia.

Schifting zoals in Roubaix

Pech en risico's, dat is waar Soudal - Quick Step uiteraard ook rekening mee houdt vandaag in Troyes. "Iedereen houdt zijn hart vast", aldus ploegleider Steels. "Je vreest niet zozeer de lastigheid van het parcours, maar wel materiaalpech en valpartijen. Dat zal sowieso gebeuren: koersen op gravel is altijd risicovol." "Je kan alleen maar hopen dat er zoals in Parijs-Roubaix een deftige schifting is waardoor je met een kleinere groep de finale ingaat." "We hebben zelf veel personeel op verschillende punten om te depanneren als er iets gebeurt. Maar we moeten met vertrouwen deze etappe instappen."