Anthony Turgis verpest de droom van Jasper Stuyven, gelijkspel tussen de gele tenoren na intense gravelrit

Voor Jasper Stuyven (Lidl-Trek) heeft het sprookje geen happy end gekregen. De Europese gravelkampioen heeft net naast de jackpot in een formidabele graveletappe gegrepen. Stuyven werd in de slotkilometer van deze blockbuster nog bijgebeend. Anthony Turgis (TotalEnergies) lachte in zijn vuistje in de sprint van de overige koplopers. Bij de vedetten voor het klassement waren er geen tijdsverschillen ondanks heel wat trammelant op de chemins blancs.

Met veertien onverharde stroken in het departement van de Aube was het van start tot finish stof vreten voor de renners. Dat schrikte hen echter niet af om er een razende etappe van te maken.



Een groepje van vijf leek de juiste vlucht, maar werd snel weer bij de lurven gegrepen. Uiteindelijk vormde zich na een ware oorlog een groep van veertien man, en toen moesten de chemins blancs nog komen. Bij de kopgroep zaten drie Belgen, maar slechts eentje zou een hoofdrol vertolken.



In de achtergrond was de koers minstens even interessant als voorin. Roglic, geen liefhebber van het gravel, kwam meermaals in de problemen. Vingegaard moest met de fiets van Tratnik voort en ook Evenepoel kreeg af te rekenen met pech. Tussendoor waren er een paar plaagstootjes van gele trui Pogacar.



Net voorbij halfweg gooide Evenepoel een bommetje. Na een potje twijfelen kwamen Pogacar en Vingegaard aansluiten. De Deense titelverdediger liet zich echter gewoon meeslepen, waarop de drie tenoren zich opnieuw lieten inrekenen.



In de finale drong Pogacar, met de uitstekende steun van Wellens, nog een paar keer aan. Een knus omringde Vingegaard kon dankzij zijn ploegmaats bijbenen, een minder alerte Evenepoel moest het vooral zelf klaren. Uiteindelijk was het allemaal een maat voor niets, want aan de streep bleven de favorieten dicht bij elkaar.



Bij al dat klassementsgeweld zouden we bijna de strijd om de ritzege vergeten. Stuyven leek met een scherpe aanval op tien kilometer van de streep in Troyes de beste kaarten te hebben. Hij verdedigde dapper een krappe voorsprong, maar moest het onder de rode vod opgeven. In een sprint met z'n zessen gooide Turgis zijn wiel net voor dat van Pidcock over de streep.